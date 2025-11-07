Käytettyjen kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliöhinnat nousivat pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa 0,9 prosenttia syyskuusta.

Suomessa tehtiin lokakuussa eniten asuntokauppoja yli kolmeen vuoteen, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL lokakuun asuntokauppakatsauksessaan.

Käytettyjä asuntoja myytiin lokakuussa maanlaajuisesti reilut 5 300 kappaletta ja uudisasuntoja 120.

Liiton mukaan käytettyjen asuntojen kauppaa tehdään isossa kuvassa jo lähes samaa tahtia kuin ennen koronavuosia.

– Kaksi peräkkäistä ennätyskuukautta ovat vahva signaali siitä, että yön uhka kiinteistö- ja rakentamisalalta on jo karkotettu pois ja tulevaisuus näyttää aiempaa valoisammalta, liiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa sanoo tiedotteessa.

Asuntokaupan piristymisen taustalla hän näkee positiiviset uutiset muun muassa jäänmurtaja- ja risteilijätilauksista sekä datakeskusinvestoinneista. Nämä ovat vahvistaneet kuluttajien luottamusta, josta asuntokauppa ja kuluttajien isommat hankinnat ovat suurelta osin kiinni, hän sanoo.

Hinnoissa pienoista nousua

Lokakuussa myös hinnat kääntyivät suurelta osin nousuun syyskuun laskun jälkeen.