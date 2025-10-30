Katso myös: Moni on nyt loukussa vääränlaisessa asunnossa – milloin tapahtuu kauan odotettu käänne?

Tutkimuksen tekivät tutkimusprofessori Teemu Lyytikäinen VATTista ja väitöskirjatutkija Risto Hurmeranta Helsingin yliopistosta. Tutkimuksessa tarkasteltiin omistamissaan osakeasunnoissa asuvia kotitalouksia Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla vuosina 2006–2018.

Ostohinta halutaan saada takaisin

Tappion välttely vähensi muuttamista

Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu, että ennustettu myyntitappio johtaisi merkittävään työttömyyden pitkittymiseen tai työpaikan vaihtamisen vähenemiseen.

Asunto saatetaan laittaa vuokralle

Odotettu myyntitappio vähentää tutkimustulosten mukaan muuttamista erityisen paljon, jos nykyisessä asunnossa on asuttu vain muutamia vuosia tai jos kotitalouden asuntovelat ovat suuria suhteessa asunnon arvoon.