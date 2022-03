Venäjän hyökkäyksellä merkittäviä vaikutuksia asuntomarkkinoihin – "Jarruvaihe voi viedä vain päiviä tai pitkittyä kuukausiksi"

Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy selvästi suomalaisilla asuntomarkkinoilla, arvioi asuntoluotottaja Hypo markkinakatsauksessaan. Epävarmuus on iskenyt ensin ostajiin, mikä näkyy siinä, että myyntiajat pitenevät ja kauppamäärät laskevat. Myyjät eivät heti anna periksi ja alenna hintojaan, joten hinnoissa ei ole odotettavissa laajempaa laskua, ellei talouskehitys käänny selvästi surkeammaksi.

– Jarruvaihe voi viedä vain päiviä tai pitkittyä kuukausiksi. Jos kotitalouden tulot ja työllisyys ovat kiinni idänkaupasta tai venäläisistä turisteista, on ymmärrettävää ottaa tuumaustauko ostoaikeissa, Brotherus kirjoittaa.

Energiapihit talot voittajia

Hypo ennakoi, että asuntovelallisten kannalta kriisillä on myös hopeareunus. Euriborkorot nousevat plussan puolelle todennäköisesti vasta ensi talvena eikä syksyllä kuten aiemmin ennustettiin.

Vuokralaisilla on edelleen hyvät markkinat, sillä vuokra-asuntoilmoituksia on yhä yli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Inflaatio nostaa vuokriakin, sillä useimmat vanhat vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Uusissa vuokrasuhteissa samaa nousuautomaattia ei ole, joten kilpailevia tarjouksia kannattaa katsoa.