Laajat lumisaderintamat ovat sekoittaneet Euroopan liikennettä maassa ja ilmassa. Katso videot yltä!
Ympäri Eurooppaa on satanut paljon lunta, joka on aiheuttanut ongelmia, mutta luonut myös mahdollisuuksia, kertoo Reuters.
Lunta satoi tiistaina osiin Britanniaa niin paljon, että sadat koulut joutuivat sulkemaan ovensa. Lisäksi julkisessa liikenteessä nähtiin laajoja häiriöitä.
Ranskan Pariisissa käynnissä oleva harvinainen lumijakso on niin ikään aiheuttanut laajoja liikennekatkoksia. Eiffel-tornilla sen sijaan jotkut ovat innostuneet hiihtämään.
– Tällaista ei ole tapahtunut sitten vuoden 2008 tai 2009, pariisilainen Bruno kertoo uutistoimisto Reutersille.
Ranskan Ilmatieteen laitos on antanut toiseksi korkeimman vaaratiedotteen 32 alueelle maan pohjoisosiin.
Lumilautailija Montmartren aukion vanhan basiliskin kupeessa Pariisissa.AFP / Lehtikuva
Alankomaiden pääkaupungissa lumikaaoksen vuoksi on jouduttu perumaan tiistain aikana ainakin 400 lentoa. Amterdamin lentokenttä on yksi Euroopan kiireisimmistä.
Espanjalainen Javier Sepulveda kertoo yrittävänsä päästä kentältä kotiin Norjaan jo kolmatta vuorokautta.
Tiistaina Italian Bolognassa olympiasoihtu teki matkaa kaupungin läpi harvinaisessa kovassa lumisateessa, kuten videolta voi nähdä.
Olympiatulen matka alkoi Roomasta kuukausi sitten ja sen on määrä päätyä kisakaupunki Milanoon ennen talviolympialaisten alkua helmikuun alussa.
Ruotsin Göteborgissa lumimyrsky on sekoittanut liikenteen pahasti. Julkinen liikenne pysähtyi keskiviikkoaamuna lähes täysin, kertoo TV4.
Monille alueille, kuten Sundsvalliin, Hudiksvalliin ja Dalarnaan on annettu säävaroituksia.