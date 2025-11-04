Moni haaveilee talvisin muutosta ulkomaille, mutta miten lapsiperhearjen voi yhdistää kansainvälisiin haaveisiin?
Pimenevä ja kylmenevä loppuvuosi voi saada monet haaveilemaan etelän lämpöön muuttamisesta. Inhimilliset asiat, kuten perhe, työ tai lapset, saattavat kuitenkin asettua ulkomaille muuton esteeksi.
Perhevaikuttaja Wenla Väärälä on yksi niistä harvoista, joka on onnistunut yhdistämään lapsiperhearjen ja kansainvälisen elämän.
– Meidän elämämme on tosi liikkuvaista, Väärälä kertoi Huomenta Suomen haastattelussa lokakuussa.
Väärälä on yrittäjä ja yksinhuoltajaäiti kuusivuotiaalle lapselle.
– Olemme olleet jo toista vuotta puolet vuodesta pois kotoamme Helsingistä sekä tropiikin lämmössä että pohjoisessa Lapissa, Väärälä kertoo.
Väärälän elämäntapa on ollut aina liikkuvaista ja kaksikko elääkin aktiivista reissuarkea.
– Kun minulle tuli lapsi, päätin, että tämä lapsi tulee minun elämääni ja me jatkamme näin. Ei muuta kuin vauva kainaloon ja menoksi, Väärälä kuvailee elämäänsä.