MLL haastaa isät keskustelemaan poikiensa kanssa näiden näiden arvoista ja häirinnästä ennen isänpäivää.

Tyttöjen ja naisten digimaailmassa kohtaama häirintä voi valua osaksi arkipäivää, pelkää Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL.

Lääkkeeksi tähän järjestö on haastanut isät puhumaan poikiensa kanssa näiden ajatuksista ja arvoista sekä heidän kohtaamastaan naisvihasta.

Kampanjan keulakuvana toimii näyttelijä–muusikko Konsta Hietanen, jolla on itsellään yksi tytär ja neljä poikaa.

Hietasen mukaan kun yhteisiä ruoka- tai saunahetkiä ei enää niin ole, on helppo erkaantua nuoren elämästä.

– Siksi ne keskustelutkin saattavat olla aika hankalia, kun nostaa jonkin kissan pöydälle.

MLL:n mukaan esimerkiksi pelimaailmassa naisten esineellistäminen, halveksunta sekä häirintä on entistä tavallisempaa.

Tällaiset puheet ja arvot voivat siirtyä myös muille elämän osa-alueille.

Järjestön mukaan olisi tärkeää, että ainakin vastapainona pojat kuulisivat myös toisenlaista puhetta naisista.

Kampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni isä käy aiheesta keskustelun poikansa kanssa isänpäivään mennessä.

