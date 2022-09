Tämä on uusperhe-elämän ydinmoka: "Kaikista pahin virhe"

Kansainvälistä uusperheiden päivää vietetään 16. syyskuuta. Uusperhe on virallisen määritelmänsä mukaan perhe, jossa kaikki perheen lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä. Uusperheessä kasvaa joka kymmenes suomalaislapsi.

Petri Rainio on kerryttänyt omakohtaista kokemusta uusperhearjesta 18 vuoden ajalta. Hänellä on kolme lasta kolmen eri äidin kanssa. Tällä hetkellä Rainion uusperheeseen kuuluu uusi naisystävä, jonka kanssa miehellä ei ole yhteisiä jälkeläisiä, mutta joka on tuonut yksikköön kaksi lastaan aiemmasta liitosta.