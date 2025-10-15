Humalainen isä laiminlöi lapsensa diabeteksen hoidon. Hän sai teostaan tuomion oikeudessa.

Tapaus sattui Keski-Suomessa sijaitsevassa kunnassa viime joulukuussa.

Ala-asteikäiset lapset olivat isänsä kotona, kun isä oli päihtymyksensä seurauksena sammunut sängylle.

Nuoremman, diabetesta sairastavan lapsen verensokeritasoa mittaava sensori oli alkanut hälyttää korkean verensokerin merkiksi.

Lapset eivät kuitenkaan saaneet isäänsä hereille. He eivät pystyneet huolehtimaan insuliinin pistämisestä itse.

Soitto äidille

Vanhempi sisaruksista oli soittanut äidilleen, joka oli edelleen soittanut sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Paikalle kello kahden jälkeen yöllä saapunut sosiaalityöntekijä tapasi lapset asunnosta hereillä. Isä taas löytyi makuuhuoneesta nukkumassa valot päällä ja päivävaatteet yllään.

– [Mies] ei ollut herännyt kuin vasta toisella tai kolmannella yrityksellä, kun sosiaalityötekijät olivat herätelleet häntä tönimällä ja huutamalla, tuomiossa kerrotaan.

Epäilyt miehen päihtymyksestä voimistuivat tämän horjumisen, sammaltamisen ja ”yleisen habituksen” takia, ja puhalluttaessa alkometri näyttikin 1,3 promillen lukeman.

Miehen katsottiin jättäneen tyttärensä avuttomaan tilaan ja aiheuttaneen vaaraa tämän hengelle ja terveydelle.

Vuonna 1978 syntynyt mies tuomittiin heitteillepanosta 40 päiväsakon rangaistukseen, minkä lisäksi tämän maksettavaksi tuli 1500 euron kärsimyskorvaus tyttärelleen.

Tuomio on lainvoimainen.

8:34 Katso myös: Diabeteksen hyvä hoito voi säästää äkkikuolemaan johtavalta infarktilta.