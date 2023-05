Mitä lahjaksi ylioppilaalle? Tapakouluttaja neuvoo, mitä ei ainakaan kannata antaa

Saako ylioppilaalle antaa lahjaksi rahaa?

Saukkola muistuttaa, että vaikka moni ajattelee rahalahjan häviävän nopeasti ilman, että siitä jää mainittavaa muistoa, niin maailmassa on jo valtavasti tavaraa. Niinpä jos rahoilla mahdollistettu matka tai festarireissu jää lahjansaajan mieleen ja muistoihin, on se aivan yhtä pysyvä muisto kuin hopeiset teelusikat.

– Sen kirjan voi hyvin löytää antikvariaatista vaikka eurolla tai kahdella, että se ei tavallaan nosta hankintakustannuksia, mutta se jättää kuitenkin lahjansaajan mieleen, mitä lahjanantaja on halunnut hänelle sanoa. On tiettyjä kirjoja, jotka ovay aina sellaisia, joita ihmiset vaalivat mielessään.

Onko lahjan rahallisella arvolla merkitystä?

– Jollekulle sata euroa on pikkuraha, toiselle se on valtava raha. Kun miettii lahjaa, jota on antamassa, niin siinä se ajatus on tärkein.