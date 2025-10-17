Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry jakaa vuosittain tunnustuksen henkilölle, joka on edistänyt lasten ja isovanhempien suhteita sekä isovanhempien arvostusta.

Taloustieteilijä Sixten Korkman on palkittu vuoden isovanhempi -tittelillä. Tunnustuksen Korkmanille myönsi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry.

VALLI ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva kertoo, että valintaprosessissa yhdistyksen työntekijät ehdottavat toisilleen nimiä, jotka voisivat olla potentiaalisia tunnustuksen saajia. Tämän jälkeen mahdollisiin voittajiin ollaan yhteydessä, jonka jälkeen työntekijät pohtivat ja äänestävät tunnutuksen voittajan.

Aiemmin tunnustuksen ovat voittaneet muun muassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja iskelmälaulaja Katri Helena.

"En ole esimerkillinen isovanhempi", sanoo nöyrä taloustieteilijä

Korkman, joka on tunnettu hyvinvointipalvelujen puolestapuhujana, mainitsee usein lapsiperheet ja lapset julkisissa lausunnoissaan. Siitä huolimatta hän ei pidä itseään esimerkillisenä isovanhempana.

Yhdeksän lapsen isoisän mielestä aikaa ja sitä myötä läsnäoloa olisi voinut olla enemmän.

– En ole esimerkillinen isovanhempi. Tiedän monta isovanhempaa, jotka paljon enemmän auttavat lapsiperheitä siellä arjessa, Korkman sanoo.

Korkman yhdistää isovanhemmuuden laajempaan yhteiskunnalliseen kuvaan.

– Minulle isovanhemmuus on jäänyt enemmän teoreettiseksi kysymykseksi. Olen pohtinut paljon kyllä tätä sukupolvien välistä sopimusta ja lasten merkitystä hyvän yhteiskunnan kannalta, Korkman kertoo.

Iltasatuja tuhat tuntia

On kuitenkin huomionarvoista, että ainakin satujen lukemisen tiimoilta Korkman on täyttänyt isoisän roolia varsin mallikkaasti. Arvionsa mukaan hän on lukenut lapsenlapsilleen iltasatuja jopa tuhat tuntia.

Ruotsia äidinkielenään puhuva Korkman kertoo, että iltasatujen kestosuosikki on Einar Noreliuksen Petter och hans fyra getter (suom. Petter ja hänen neljä vuohta).

– Lapsethan usein haluavat kuulla saman sadun kerta toisensa jälkeen ja minä olen lukenut. Tältä osin olen kyllä hoitanut isovanhemman velvollisuuksia silloin, kun siihen tilaisuus on ollut, hän tokaisee.

Korkman haluaakin korostaa isovanhempien roolia kulttuurikasvatuksessa.

– Isovanhempien rooli voisikin olla se, että vie lapsia futistreeneihin, mutta myöskin kulttuuritapahtumiin ja niin avartaa lapsille uusia näkymiä, jotka voivat olla heille arvokkaita.

Yhteiskunnan merkitys kasvatuksessa korostuu Korkmanin puheissa

Kiitospuheessaan Korkman mainitsee päiväkodin suuren merkityksen. Hänellä on myös siitä henkilökohtaista kokemusta.

– Päiväkoti ei ole vain mikään lasten sijoituspaikka. Olen sellaisesta perheestä, jossa oli pikkaisen ongelmia. Isä ei ollut yleensä kotona, veljet olivat koulussa ja äiti oli kuollut.

Sellaisista olosuhteista ponnistavana lapsena Korkman sai huomata, että päiväkoti oli tärkeä paikka. Korkmanin mukaan kognitiiviset ja sosiaaliset taidot kehittyvät päiväkodissa tavalla, joka on lapsille äärimmäisen arvokasta.

– Tietysti hyvistä perheistä tulevat lapset pärjäävät aina, mutta jos heikoista olosuhteista tulee, tuo apu on äärimmäisen arvokasta. Siitä on myös paljon tutkimustietoa.

Taloustieteilijä ottaa myös julkisiin palveluihin kohdistuneet leikkaustoimet .

– Minusta ei pitäisi tehdä leikkauksia, jotka kohdistuvat lapsiin. Eihän pikkulapset aiheuttaneet niitä talouden ongelmia, joita meillä on. Kyllä siinä katseet voisi kääntyä enemmän minun edustamaan ikäluokkaan.

Hän peräänkuuluttaa, että lapsiin kohdistuvat leikkaukset aiheuttavat tutkimuksien mukaan suurempia kustannuksia pidemmällä aikavälillä, vaikka lyhyellä aikavälillä onnistuttaisiin säästämään.