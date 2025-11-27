Valtioneuvosto on nimittänyt ylijohtaja Janne Kuuselan puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan viisivuotiselle kaudelle, joka alkaa ensi helmikuun alusta.
Vuonna 1972 syntynyt Janne Kuusela on toiminut puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkönä vuodesta 2022.
Kuusela on työskennellyt puolustusministeriössä useissa eri tehtävissä vuodesta 1999.
Hän johti ministeriön puolustuspoliittista osastoa myös vuosina 2016–2020 ja toimi sen apulaisosastopäällikkönä vuosina 2020–2021.