Verkkolaiteyhtiö Nokia kertoo perustavansa erillisen Nokia Defense -yksikön puolustusteollisuudelle suunnatuille ratkaisuille.
Nokia sanoo näkevänsä merkittäviä mahdollisuuksia vauhdittaa Verkko- ja Mobiili-infrastruktuurin ydinteknologioihin perustuvien puolustusratkaisujen kehittämistä Yhdysvalloissa, Suomessa ja muissa liittolaismaissa.
Nokia on tänään keskiviikkona pääomamarkkinapäivässään julkistamassa muun muassa uuden strategiansa.
Sen painopistealueita ovat esimerkiksi kasvun vauhdittaminen tekoäly- ja pilvipalveluissa sekä johtajuus mobiiliverkoissa tekoälynatiivien ja 6G-verkkojen aikakaudella.
Yhtiön tavoitteena on kasvattaa vuosittainen vertailukelpoinen liikevoitto 2,7–3,2 miljardiin euroon vuoteen 2028 mennessä.
Uitto jättää johtoryhmän
Nokia kertoi myös muutoksista johtoryhmänsä kokoonpanossa.
Matkapuhelinverkkojen johtajan Tommi Uiton kerrottiin jättävän johtoryhmän vuoden vaihteessa.
Helsingin Sanomien mukaan lähes 30 vuotta Nokiassa työskennellyt Uitto on jättämässä yhtiön ja matkapuhelinverkkojen tilapäisenä johtajana toimii nykyinen toimitusjohtaja.