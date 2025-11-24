Yksikkö työllistäisi noin 50 suomalaista sotilasta.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on linjannut, että Suomi esittää Natolle johtamisjärjestelmäyksikön sijoittamista Suomeen, kerrotaan puolustusministeriön tiedotteessa.

Yksikön sijoittaminen Suomeen vahvistaisi Häkkäsen mukaan "entisestään Naton kykyä puolustaa Suomea ja koko liittokunnan pohjoista aluetta".

Johtamisjärjestelmäyksikön tehtävänä olisi tuottaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut Naton joukkojen ja johtoportaiden johtamisen tueksi Suomessa ja tarvittaessa koko liittokunnan laajuisesti.

Toteutuessaan johtamisjärjestelmäyksikkö olisi osa Naton komentorakennetta, mikä tarkoittaa, että sen rakentaminen, toimeenpano ja ylläpito olisi Naton yhteisrahoituskelpoista.

Yksikön henkilöstövahvuus olisi noin 50 sotilasta ja tehtävät täytettäisiin suomalaisella henkilöstöllä.

Sen lisäksi yksiköllä olisi keskeinen merkitys Naton Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan alaisten joukkojen ja rakenteiden toiminnan tukemisessa, Häkkänen kertoo tiedotteessa.

Häkkäsen mukaan yksikön saamiseksi on tehty suunnitelmallista työtä ja vaikuttamista.

Yksikköön liittyviä päätöksiä on tarkoitus tehdä Naton puolustusministerikokouksessa helmikuussa 2026.