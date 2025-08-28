Droonivakoilusta epäilty rahtilaiva saapuu Vaasaan – Merivartiosto seuraa

1:37imgKatso video: Tämä Vaasaan saapuvasta aluksesta tiedetään.
Julkaistu 59 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Vakoiluepäilyjen kohteena aiemmin olleen HAV Dolphin -rahtialuksen on määrä saapua tänään Vaasaan kello kahdelta päivällä.

Länsi-Suomen merivartioston johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle, ettei laivan liikennöinnissä ole ilmennyt mitään normaalista poikkeavaa.

Merivartiosto seuraa laivan liikkeitä ja toimintaa. Merivartiostolta ei kommentoida tässä vaiheessa tarkemmin, miten rahtilaivaa on valvottu.

Alusta on epäilty venäläisten vakoiludroonien tukialukseksi.

Merivartiosto kertoo muodostavansa aina jokaisesta aluksesta riskianalyysin. Analyysin perusteella Tulli voi tarvittaessa tehdä alukselle tarkastuksen.

Lue myös: Vaasaan saapuva laiva vakoiluepäilyjen kohteena – Orpo: "Täytyy erityisen tarkasti valvoa"

Lisää aiheesta:

Vaasaan saapuva laiva vakoiluepäilyjen kohteena – Orpo: "Täytyy erityisen tarkasti valvoa"Yle: KRP saanut Eagle S:n esitutkinnan valmiiksiIL: Yksi Eagle S -aluksen miehistön jäsenistä vapautettu matkustuskiellostaTulli: Kaapelivaurioista epäilty alus Venäjän varjolaivastoa – liikkunut aiemmin aivan muuallaStubbilta jyrähdys Venäjän varjolaivastolleVartiolaiva Turva matkalla merikaapelin katkeamispaikalle
VakoiluVaasaMerivartiostoItämeriVenäjäKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Vakoilu