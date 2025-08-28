Droonivakoilusta epäilty rahtilaiva saapuu Vaasaan – Merivartiosto seuraa

Vakoiluepäilyjen kohteena aiemmin olleen HAV Dolphin -rahtialuksen on määrä saapua tänään Vaasaan kello kahdelta päivällä.

Länsi-Suomen merivartioston johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle, ettei laivan liikennöinnissä ole ilmennyt mitään normaalista poikkeavaa.

Merivartiosto seuraa laivan liikkeitä ja toimintaa. Merivartiostolta ei kommentoida tässä vaiheessa tarkemmin, miten rahtilaivaa on valvottu.

Alusta on epäilty venäläisten vakoiludroonien tukialukseksi.

Merivartiosto kertoo muodostavansa aina jokaisesta aluksesta riskianalyysin. Analyysin perusteella Tulli voi tarvittaessa tehdä alukselle tarkastuksen.