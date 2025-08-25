Puolustusministeri Häkkänen: Suomeen kohdistunut hybridivaikuttamista

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) nosti suurlähettiläskokouksessa esiin Suomen itärajan tapahtumat ja merikaapeleiden rikkoutumiset.
Suomi on ollut viime vuosina kevyehkön hybridivaikuttamisen kohteena, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen puhui tänään Helsingissä alkaneessa suurlähettiläskokouksessa.
Häkkänen mainitsee esimerkkeinä muun muassa Suomen itärajan tapahtumat ja viimeisen kahden vuoden aikana tapahtuneet merenalaisen infrastruktuurin rikkoutumiset.
Puolustusministerin mukaan Venäjän aggressiiviset pyrkimykset eivät todennäköisesti lopu mahdolliseen Ukrainan rauhaan. Euroopan on valmistauduttava tähän näkymään, Häkkänen sanoi.
Voit katsoa Häkkäsen suurlähettiläskokouksessa pitämän tiedotustilaisuuden tämän artikkelin alusta löytyvältä videolta.