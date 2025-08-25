Puolustusministeri Häkkänen: Suomeen kohdistunut hybridivaikuttamista

10:32img
Julkaistu 15 minuuttia sitten

MTV UUTISET - STT

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) nosti suurlähettiläskokouksessa esiin Suomen itärajan tapahtumat ja merikaapeleiden rikkoutumiset.

Suomi on ollut viime vuosina kevyehkön hybridivaikuttamisen kohteena, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen puhui tänään Helsingissä alkaneessa suurlähettiläskokouksessa.

Häkkänen mainitsee esimerkkeinä muun muassa Suomen itärajan tapahtumat ja viimeisen kahden vuoden aikana tapahtuneet merenalaisen infrastruktuurin rikkoutumiset.

Lue myös: Ulkoministeri Valtonen: Puolustusmenojen kasvattamisella on kiire

Puolustusministerin mukaan Venäjän aggressiiviset pyrkimykset eivät todennäköisesti lopu mahdolliseen Ukrainan rauhaan. Euroopan on valmistauduttava tähän näkymään, Häkkänen sanoi.

Lue lisää: Pääministeri Orpo: Hyviä uutisia Suomen talouskasvusta

Voit katsoa Häkkäsen suurlähettiläskokouksessa pitämän tiedotustilaisuuden tämän artikkelin alusta löytyvältä videolta.
 

Lisää aiheesta:

Yhdysvallat vaatii viittä prosenttia puolustusmenoihin – tämä on Suomen vastausHäkkänen kaapelivaurioista: Mahdollisia epäiltyjä pyritään puhuttamaan"Venäjä on uhka koko demokraattiselle maailmalle" – katso puolustusministerin painava puhe itänaapuristaHäkkänen: Lännen puolustusteollisuus on avain Ukrainan tukemisessaPuolustusministeri Häkkänen USU:lle: Vedenalaista valvontaa tehostetaan ItämerelläPuolustusministeri Häkkänen: Venäjällä otteet kovenevat
MerikaapeliItärajaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Merikaapeli