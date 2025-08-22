Tupakantumpin takia pidätetty mies herätti epäilykset Soulissa – poliisi yllättyi henkilöllisyydestä

AOP tupakantumppi
Etelä-Koreassa roskaamisesta voi saada muutaman sadan euron suuruiset sakot. TOLBERT PHOTO / Alamy Stock Photo
Miestä odottaa roskaamista huomattavasti vakavammat rikossyytteet.

Poliisipartio oli lähestynyt noin 60-vuotiasta miestä tämän heitettyä tupakantumpin kadulle Soulissa, Etelä-Koreassa keskiviikkona.

Kun poliisit pysäyttivät tumpin heittäneen miehen, tämä oli anellut heitä päästämään hänet pois. Hän oli myös yrittänyt pysäyttää taksia ja paeta paikalta, kertoo BBC ja Korea Times

Miehen hermostunut käytös oli poliisien mielestä niin epäilyttävää, että he päättivät tarkistaa hänen henkilöllisyytensä. 

Mies kuitenkin kieltäytyi näyttämästä henkilötodistustaan ja tarjosi poliiseille rahaa useaan kertaan.

Jatkokuulusteluissa kuitenkin selvisi, että mies oli etsintäkuulutettu yli 10 rikoksesta, mukaan lukien petoksista. Mies oli piilotellut virkavallalta vuodesta 2020 lähtien.

Hänen epäillään huijanneen kryptovaluuttahuijauksissa yli tuhannelta ihmiseltä yhteensä 17,7 miljardia wonia (10,9 miljoonaa euroa).

Syyttäjälaitos jatkaa tapauksen tutkintaa. 

Rakkaushuijausten ja verkkorikosten jäljet johtavat usein "scam centeriin"

