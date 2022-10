Mitä sijoittajan rahoille nyt käy? Tämä on suurin virhe epävarmassa taloustilanteessa: "Olet lirissä"

Viime vuosien aikana sijoittaminen on noussut suoranaiseksi trendi-ilmiöksi . Rahojaan osakkeisiin ja rahastoihin ovat pistäneet hekin, jotka eivät markkinoita kovin syvällisesti ymmärrä.

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi ja Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto rauhoittelevat sijoitustensa arvon heikkenemisestä huolestuneita. Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, johon kuuluu ylä- ja alamäkiä.

–Tällainen tekeminen on yhtä hyvä ja kannattava idea kuin silloinkin, kun osamarkkinat tulevat ylös. Ihan senkin takia, että kohta saa kaksi yhden hinnalla, Paasi sanoo.

– Mitä huonommaksi markkinat menevät, sen parempi on aloittaa, Paasi sanoo.

Parhaan mahdollisen ostoajankohdan ennustaminen on kuitenkin vaikeaa ammattilaisillekin. Kivipelto huomauttaa, ettei suurimpien laskijoiden kyttääminen ole myöskään takuuvarma resepti menestykseen.

Mihin nyt kannattaa sijoittaa?

– Suurin riski on sijoittaa yhtiöön, joka menee konkurssiin ja se on täysin mahdollista, Paasi sanoo.

Kivipelto muistuttaa, että epävarmassa tilanteessa kotiläksyt kannattaa tehdä kunnolla. Kokonaisuutta on helpompi hallita, kun tietää, millaisiin yhtiöihin rahojaan on sijoittamassa.

Kulta tunnetaan hyvänä arvonsäilyttäjänä ja sen ajatellaan suojaavan markkinaromahduksilta. Paasi kuitenkin sanoo, ettei kulta ole osoittautunut hyväksi suojaksi inflaatiota vastaan. Lisäksi pitkällä aikavälillä kulta on suorastaan surkea sijoituskohde.

Älä sijoita yli varojesi

Epävarmoina aikoina on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että omassa taloudessa on puskuria. Tilille kannattaisi pyrkiä kerryttämään useamman kuukauden palkkaa vastaava summa. Sijoituksiin ei tulisi iskeä enempää rahoja kuin mihin on oikeasti varaa.