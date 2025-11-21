



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Asiantuntija Ukrainan tilanteesta: "Tuomion päivä" 3:38 Katso video: Tähän rauhansuunnitelmaan ei pidä missään nimessä suostua, sanoo Iro Särkkä. Julkaistu 26 minuuttia sitten Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Julkisuudessa on nähty Ukrainan kannalta varsin synkkä suunnitelma rauhaksi. Ukrainan rauhansuunnitelman ovat askarrelleet Venäjä ja Yhdysvallat salaa muista piittaamatta. Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista toteaa, että Ukrainan kannalta tilanne on todella huolestuttava. – Sanoisin, että se on kuin tuomion päivä. Lue myös: MTV:n kirjeenvaihtajat: USA valmis vetämään maton Ukrainan jalkojen alta Särkkä sanoo MTV Uutisten haastattelussa, että seuraavaksi katsotaan, miten tilanne vaikuttaa Eurooppaan ja Euroopan kokonaisturvallisuustilanteeseen. – Jos nyt tällaisella tavalla lähdetään sopimaan rauhaa yli Euroopan, niin se on erittäin huolestuttava merkki Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin kannalta tulevaisuudessa ja myöskin Naton toiminnan kannalta. Voidaanko enää luottaa Yhdysvaltoihin keskeisimpänä liittolaisena, Särkkä pohtii. Turvatakuiden sisältö jää pimentoon Venäjä saisi suunnitelmassa lähes kaiken haluamansa. Yhdysvallat saisi puolestaan investointeja. Särkän mukaan Ukrainan kannalta suunnitelmassa on todella vähän hyvää.





– Jos siitä jotain kaivamalla yrittää löytää, niin puhutaan kuitenkin Yhdysvaltojen turvatakuista Ukrainalle.

Särkkä kuitenkin huomauttaa, että turvatakuiden konkretia jää täysin pimentoon.

– Pidän itse huolestuttavimpana sitä, että Ukrainan pitäisi rajoittaa omien joukkojensa määrää. Ukrainaan ei sallittaisi myöskään Nato-maiden joukkoja. Kysymys tulee silloin ilmaan, että mitä nämä turvatakuut sitten oikeasti olisivat, Särkkä toteaa.

"Euroopan on otettava johtajuus"

Särkkä arvioi, että Trumpilta näyttää pinna loppuvan.

– Hän haluaa nopean rauhan. Hän haluaa näyttää kotiyleisölleen, että hän on vahva johtaja. Mutta käsittämättömältähän se tuntuu, että Euroopan valtiot ja Ukraina ensisijassa on tässä täysin ohitettu.

Särkkä toteaa, että eurooppalaisten valtioiden pitää ottaa asiassa nyt johtajuus.

– Nyt on eurooppalaisten liittolaisten hetki osoittaa, ovatko he oikeasti sanojensa takana. Ovatko he valmiina tukemaan Ukrainaa ja Euroopan yhteisen turvallisuusarkkitehtuurin kehitystä tulevaisuudessa. Nyt on Euroopan aika toimia, Särkkä sanoo.

Särkän mukaan nyt pitää suunnitella Ukrainan kanssa, mikä on vastaehdotus rauhansuunnitelmaan.

– Eihän missään nimessä tähän rauhansuunnitelmaan pidä suostua. Sen jälkeen pyritään saamaan neuvottelupöytään kaikki sodan osapuolet ja viedä asiaa eteenpäin.

Särkkä arvioi, että turvatakuukysymyksessä eurooppalaiset maat joutuvat tällöin ottamaan Ukrainan turvallisuudesta suuremman vastuun.