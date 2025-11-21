Julkisuudessa on nähty Ukrainan kannalta varsin synkkä suunnitelma rauhaksi.
Ukrainan rauhansuunnitelman ovat askarrelleet Venäjä ja Yhdysvallat salaa muista piittaamatta.
Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista toteaa, että Ukrainan kannalta tilanne on todella huolestuttava.
– Sanoisin, että se on kuin tuomion päivä.
Lue myös: MTV:n kirjeenvaihtajat: USA valmis vetämään maton Ukrainan jalkojen alta
Särkkä sanoo MTV Uutisten haastattelussa, että seuraavaksi katsotaan, miten tilanne vaikuttaa Eurooppaan ja Euroopan kokonaisturvallisuustilanteeseen.
– Jos nyt tällaisella tavalla lähdetään sopimaan rauhaa yli Euroopan, niin se on erittäin huolestuttava merkki Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin kannalta tulevaisuudessa ja myöskin Naton toiminnan kannalta. Voidaanko enää luottaa Yhdysvaltoihin keskeisimpänä liittolaisena, Särkkä pohtii.
Turvatakuiden sisältö jää pimentoon
Venäjä saisi suunnitelmassa lähes kaiken haluamansa. Yhdysvallat saisi puolestaan investointeja. Särkän mukaan Ukrainan kannalta suunnitelmassa on todella vähän hyvää.