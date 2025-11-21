Ukrainan niskaan on asetettu paljon paineita rauhansuunnitelman hyväksymiseksi.

Yhdysvallat painostaa Ukrainaa hyväksymään rauhanehdotuksen nopeasti, ensi viikon torstaihin mennessä. Ellei Ukraina allekirjoita, uhkaa Yhdysvallat lopettaa sotilaallisen tuen ja tiedustelutietojen jakamisen.

Myös Venäjä varoittaa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä, että jos neuvotteluja sodan päättämiseksi ei käydä nyt, Ukraina voi menettää vielä lisää alueita.

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen on seurannut keskustelua rauhanehdotuksesta New Yorkissa.

Karppinen toteaa, että tällä hetkellä Yhdysvaltain vahva viesti koko maailmalle on, että maa todellakin lopettaa sotilaallisen tuen, mikäli Ukraina ei suostu ehtoihin.

– Euroopan ja Suomenkin johtajien vaikutusyrityksistä huolimatta Yhdysvallat on valmis vetämään maton Ukrainan jalkojen alta, ellei Ukraina tee kuten käsketään.

Rauha hinnalla millä hyvänsä