Tutkija: Euroopan rooli kasvaa Ukrainan rauhanneuvotteluissa – "Nato ei ole pelkästään Yhdysvallat"

Tutkija sanoo MTV:n Seitsemän uutisissa pitävänsä tärkeänä kysymyksenä sitä, miten rauha saadaan turvattua Ukrainassa.

Vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista kertoo nyt näyttävän siltä, että Eurooppa olisi saamassa itsensä mukaan tärkeisiin neuvottelupöytiin koskien Ukrainan sotaa.

– [Emmanuel] Macronin tavoitteena on saada Ukrainaan kestävä ja pysyvä rauha. Siinä oleellinen osa on se, että Ukraina ja Eurooppa pääsevät osaksi tätä rauhanneuvottelu-prosessia, kun se lähtee käyntiin, Särkkä sanoo.

Toinen tavoite Särkän mukaan on uskottavien turvatakuiden saaminen Ukrainaa, kun rauha on saatu solmittua.

– Ensimmäiset tunnustelut on nyt tehty. Ne ovat olleet kahdenvälisiä Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa. Nyt kun saadaan myös eurooppalaiset valtiot mukaan näihin keskusteluihin, niin voidaan ajatella, että eräänlainen esi-tunnusteluvaihe on saatu aikaiseksi. Sitten tulee tulitauko mahdollisimman nopeasti, kun Ukraina on suostunut ehtoihin.

Särkkä alleviivaa, että rauhanehtojen pitää olla kohtuullisia Ukrainan kannalta.

– Sitten päästään vasta varsinaisiin rauhanneuvotteluihin. Näissä sitten voidaan määrittää erikseen se, mitä alueita Ukraina saa pitää. Toivottavasti kaiken, minkä se haluaa, mutta se vaikuttaa kyllä hieman epärealistiselta viimeisten tietojen valossa, Särkkä sanoo.

– Britit ja Ranska ovat luultavasti niitä maita, jotka tulevat olemaan enemmän eniten läsnä, Särkkä sanoo.

Särkkä: Nato muutakin kuin Yhdysvallat

Britannian pääministeri Keir Starmer tapaa Trumpin torstaina.

– Se on aivan selvä, että Ukraina ei selviä ilman Yhdysvaltojen tukea, tai yhtä mittavaa määrää tukea kuin mitä se on saanut Yhdysvalloilta tähän saakka.

Yhdysvaltojen tuki on lähes puolet Ukrainalle annettavasta tuesta.

– Voidaan ehkä puhua joistakin kuukausista, kuten [Volodymyr] Zelenskyi on itse arvioinut. Tilanne näyttää erittäin epätoivoiselta Ukrainan osalta sen suhteen, Särkkä sanoo.

Särkkä muistuttaa 32:n jäsenmaan Naton olevan muutakin kuin Yhdysvallat.

– Nato ei ole hajonnut, eikä ole hajoamassakaan. Nyt pitää mielestäni laittaa siihen mittakaavaan, josta näiden eri maiden johtajat näistä puhuvat. Saksan yhteinen puolustus on nimenomaan Naton yhteistä puolustusta. Saksa on maa, jolla on eniten hävittävää, tai enemmän hävittävää kuin monella muulla Naton jäsenmaalla.

Monet eurooppalaiset johtajat ovat hyvin tuohtuneita.

– Pitää tietysti olla huolissaan ja varuillaan, se on aivan selvä, mutta Nato ei ole pelkästään Yhdysvallat, Särkkä muistuttaa. Nato on 32:n liittolaisen kansainvälinen järjestö. Sen prosessit rullaavat eteenpäin tästäkin, Särkkä sanoo.