Liettuan entinen ulkoministeri Gabrielius Landsbergis kommentoi Yhdysvaltain ja Venäjän askartelemaa Ukrainan rauhansuunnitelmaa todella kriittiseen sävyyn.

Landsbergis toteaa, että rauhansuunnitelma edustaa "lopun loppua".

Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan turvallisuus, ja siten myös Euroopan turvallisuus on nyt täysin Euroopan vastuulla.

– Jos olet eurooppalainen johtaja ja pyydät tiimiäsi varaamaan sinulle paikan seuraavalle lennolle Washingtoniin puhuaksesi Isukin kanssa niin pyydän, älä tee sitä. Ei ilman suunnitelmaa, ei hattu kourassa, ei nöyryyttäen meitä kaikkia Oval Officen kameroiden edessä.

Landsbergis toteaa, että Euroopan tulevaisuus päätetään Euroopassa.

– Emme ole köyhiä, meillä on vaihtoehtoja. Voimme vihdoin päättää auttaa Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin, palauttaa Euroopan arvokkuuden ja puolustaa Eurooppaa. Tai voimme jatkaa ihmeen odottamista. Tiedämme nyt, ettei sellaista tule.

