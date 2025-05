Kansa tyrmistyi prinssi Harryn spekulaatiosta isänsä kuningas Charlesin elinajasta – asiantuntijoilta lohduton arvio tulevasta

Prinssi Harryn tuorein kohuhaastattelu voi olla viimeinen niitti kuningasisä Charlesin osalta.

Prinssi Harryn, 40, tuore haastattelu BBC:n kanssa on herättänyt laajan kohun kuninkaallisen synnyinmaassa Isossa-Britanniassa.

Haastattelu julkaistiin perjantaina 2. toukokuuta sen jälkeen, kun brittioikeus antoi tuomionsa Harryn tuoreimman valituksen suhteen koskien tämän turvallisuusjärjestelyjä Isossa-Britanniassa. Harry hävisi jälleen, kuten aiemmissakin oikeusasteissa.

Oikeus oli siis edelleen sitä mieltä, ettei Harrylla ja hänen perheellään ole oikeutta valtion kustantamiin oikeusjärjestelyihin heidän vieraillessaan Isossa-Britanniassa, sillä Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan eivät ole olleet vuoden 2020 alun jälkeen kuninkaallisen perheen virallista, kruunua edustavaa työtä tekeviä jäseniä.

BBC:lle Harry kertoi olevansa päätöksestä "musertunut" ja syytti kuninkaallista perhettä hiljaisesta taustavaikuttamisesta asiaan. Hän kertoi myös toivovansa, että voisi tehdä sovinnon perheensä kanssa ja totesi, ettei ole puheväleissä isänsä kuningas Charlesin kanssa.

– En tiedä, kuinka paljon aikaa isälläni on jäljellä. Hän ei puhu minulle tämän turvallisuusasian takia. Olisi mukavaa tehdä sovinto, Harry sanoi.

Prinssi Harryn tuore haastattelu on tyrmistyttänyt Isossa-Britanniassa.

Lue myös: Prinssi Harrylta raju avautuminen ja karu lausunto kuningas Charlesista

Harryn lausunto isästään on järkyttänyt laajalti Isossa-Britanniassa. 76-vuotias kuningas Charles sai alkuvuodesta 2024 syöpädiagnoosin ja käy yhä läpi syöpähoitoja. Charles kuitenkin tekee työnsä lähes normaaliin malliin ja esiintyy julkisesti hyvinvoivan oloisena.

Edesmenneen kuningatar Elisabetin lehdistösihteeri Alisa Anderson arvioi Sky Newsille, että Buckinghamin palatsissa kulmakarvat tulevat kohoamaan "taivaisiin asti" Harryn haastattelun seurauksena.

– Prinssi Harry sanoo, "ettei tiedä, kuinka paljon elinaikaa hänen isällään on" – se aiheuttaa todellista huolta sekä lisää spekulaatiota mediassa sekä laajalti kansan keskuudessa siitä, mikä hänen diagnoosinsa on, mikä on uskomattoman hyödytöntä tulevaisuutta ajatellen.

– Se mitä et halua, on että yksityiselämääsi revitellään mediassa. Joten jos todella haluat sovintoa, teet sen yksityisesti, et BBC:n haastattelussa.

BBC:lle Harry totesi myös muun muassa, että "koko tilanne" olisi ollut kuningas Charlesin ratkaistavissa, viitaten turvallisuusjärjestelyihin.

Kuningas Charlesin turhautuminen

The Sunin mukaan sisäpiirilähteet kertovat kuningas Charlesin olevan tolaltaan ja turhautunut kuopukseensa Harryyn ja siihen "taakkaan", jonka tämä on asettanut brittiveronmaksajien harteille. Charlesin kerrotaan olevan myös leipääntynyt vihjauksiin siitä, ettei kuningas välittäisi nuoremmasta pojastaan tai tämän perheestä.

Sisäpiiriläisten mukaan se, kuinka Harryn ja Charlesin jo valmiiksi tulehtunut suhde lähtee kehittymään, riippui Harryn reaktiosta tuoreimpaan oikeustappioon. Charlesia läheiset lähteet olivat ennen haastattelun julkaisua spekuloineet sovinnon mahdollisuudella, mutta tämä vaihtoehto näyttää nyt lähteiden mukaan epätodennäköisemmältä kuin kenties koskaan.

Lähteet kertovat myös kuningas Charlesin halunneen pidättäytyä asiaan puuttumisesta, sillä monarkin valtuudet eivät yllä siihen.

– Kuningas on aina ajatellut, että tämä on hänen hallituksensa sekä oikeusjärjestelmän ratkaistava asia ja se, että hän puuttuisi siihen, olisi perustuslaillisesti sopimatonta, lähde kertoo.

Kuninkaallisasiantuntija uskoo, ettei kuningas Charlesin ja prinssi Harryn tulehtunutta suhdetta ole välttämättä enää mahdollista paikata.

Professori-kuninkaallisasiantuntija Kate Williams on epäileväinen suhteen, että näin tulehtunutta tilannetta isän ja pojan välillä voisi enää koskaan paikata. Williams arvoi Harryn vaikuttaneen BBC:n haastattelussa yhä erittäin vihaiselta sekä katkeralta brittihovia kohtaan.

– Kuin myös epätoivoiselta isänsä asennetta kohtaan, luulen. Tämä on niin surullinen ja valitettava saaga.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan vuoden 2020 alussa. He asuvat Kalifornian Montecitossa lastensa Archien, 5, sekä Lilibetin, 3, kanssa.

Isossa-Britanniassa koko perhe on vieraillut tiettävästi viimeistä kertaa vuonna 2022 kuningatar Elisabetin hautajaisten aikaan.