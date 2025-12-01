Kuningas Charlesin ja edesmenneen prinsessa Dianan hääsamppanjapullo on tulossa myyntiin.

Kuningas Charlesin ja prinsessa Dianan vuoden 1981 häiden juhlasamppanja on tarjolla vielä tässä kuussa huutokaupassa Tanskassa. Myyntiin on tulossa yksi häitä varten varatuista tusinasta vuoden 1961 Dom Perignon Vintage -magnumpullosta.

Pullon hinnaksi arvellaan tulevan 500 000–600 000 Tanskan kruunua (runsaat 67 000–80 000 euroa).

Bruun Rasmussen -huutokauppakamarin edustajan Thomas Rosendahl Andersenin mukaan vuosikertasihijuomaa ei tarvitse ostaa pelkästään hyllyn täytteeksi, vaan sitä voi myös juoda.

– Sitä todellakin voi juoda. Jokainen myymämme tuote on tarkastettu, Rosendahl vahvisti.

Pullon nykyinen omistaja on tuntemattomana pysyttelevä keräilijä, joka on hankkinut juoman aikoinaan Lontoosta.