Brittihovi ilmoitti myöhään torstaina, että Andrew menettää prinssin tittelin.
Britannian Andrew'ta hyväksikäytöstä syyttäneen Virginia Giuffren perheen mukaan tavallisen naisen rohkeus kaatoi prinssin. Perhe lähetti lausuntonsa yleisradioyhtiö BBC:lle.
– Tänään tavallinen amerikkalaistyttö tavallisesta amerikkalaisperheestä kaatoi brittiläisen prinssin pysymällä totuudessa ja olemalla äärimmäisen rohkea, perhe kirjoitti lausunnossa.
Syytösten mukaan prinssi Andrew olisi käyttänyt Giuffrea seksuaalisesti hyväkseen vuonna 2001, kun tämä oli 17-vuotias ja Yhdysvaltojen lain mukaan alaikäinen.
Andrew on toistuvasti kiistänyt syytökset.
Andrew kuului vankilassa itsemurhan tehneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin ystäväpiiriin. Giuffren mukaan Epstein pakotti hänet seksiin Andrew'n kanssa.