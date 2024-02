Kuninkaallisasiantuntija kertoo MTV:lle, kenestä hovin jäsenestä on eniten huolissaan shokkitilanteessa: "Häntä skannataan koko ajan"

– Siellä ei ole ennen uutisoitu mitään kummempia sairauksia. Ja nyt kuukauden sisällä yhtäkkiä paukkuu kolmen ihmisen kohdalla: kahdella on syöpä ja yksi on mystisesti joutunut sairaalaan. Se jotenkin yhtäkkiä tiputti heidät sieltä superihmisistä alas ihan normaalien ihmisten tasolle, Jaatinen arvioi.

IMAGO/Paul Marriott/ All Over Press

– Vaimo on juuri päässyt sairaalasta ja isä on diagnosoitu vastikään. Ja hänen pitäisi nyt jaksaa kaikki tavallaan. Kovastihan he ovat vastuuntuntoista perhettä, ja on ilmoitettu, että William koittaa hoitaa näitä velvollisuuksia niin paljon, kuin pystyy.