Lavastettu kuva kuningas Charlesista herätti aikoinaan valtaisan kohun

Kun kuningas Charles oli vielä nuori prinssi, päätettiin hänen tavoitellun poikamiehen brändiään kiillottaa hänen tietämättään.

Aikoinaan, kun kuningas Charles oli vielä naimaton poikamies, Walesin prinssi Charles, joutui hän tahtomattaan tilanteeseen, josta nousi kohu.

Kruunun takaa on MTV Uutisten sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. Sarja on nähtävillä MTV Katsomossa.

Tapausta perataan Kruunun takaa -ohjelmassa kirjailija-kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen sekä MTV Uutisten toimittajan Aino Hailin toimesta.

Vuonna 1979 tuohon aikaan 30-vuotias Charles oli kuninkaallisella vierailulla Australiassa. Vierailun aikana Charles kävi aamuisin paikallisella rannalla juoksulenkillä sekä uimassa, ja prinssin toimia oli seuraamassa joka aamu liuta valokuvaajia.

Eräänä aamuna joku keksi, että miksi kuvata vain rannalla juoksevaa Charlesia, kun kuvaan voisi lisätä jotain muutakin. Sitten sovittiinkin paikallisen mallin Jane Priestin kanssa, että tämä juoksee Charlesin luokse ja antaa tälle suukon, joka ikuistettaisiin kuviin paremman myynnin toivossa.

– Tämä nuori malli teki näin, juoksi prinssin luo joka sitten ei ollutkaan kauhean innoissaan tästä ideasta, Jaatinen kertoo.

– Hän ei ollut lainkaan tietoinen, että mitä tapahtuu.

Kuva saatiin otettua, ja malli juoksi tiehensä. Sittemmin kuva julkaistiin ja se aiheutti kohinaa ympäri maailman.

Paljon myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että totta tosiaan kuva oli lavastettu. Sen myönsi sekä kuvan valokuvaaja että Priest itse.

– Hän oli käynyt kampaajalla ja meikissä ihan tätä varten. Häntä sitten jälkikäteen harmitti, että oli käynyt. Prinssi kun lähti ensiksi karkuun, niin hän joutui juoksemaan siellä aalloissa. Hän oli sitten täysin märkä, kun lopulta sai prinssin kiinni, Jaatinen nauraa.

Lopullista varmuutta siitä, kenen idea kuvan lavastaminen oli, ei kuitenkaan tänä päivänä ole, sillä usea taho on ottanut kunnian siitä.

Se kuitenkin on pystytty vahvistamaan, että Charles ei tiennyt asiasta yhtään mitään.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2025.