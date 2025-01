"Ei voi enää vedota tietämättömyyteen" – Kuluttaja-asiamies vaatii ryhtiliikettä ale-merkintöihin

Kuluttaja-asiamiehellä on sanottavaa firmoille liittyen alennushintojen merkitsemiseen.

Monet yritykset eivät edelleenkään kerro alennusmyyntien yhteydessä selkeästi, mitä tavarat ovat halvimmillaan maksaneet alennusta edeltäneen 30 päivän aikana, vaikka asiaa koskevat uudet säännöt tulivat voimaan jo pari vuotta sitten.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen muistuttaa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa, että nyt olisi korkea aika laittaa merkinnät kuntoon.

Kuluttajilta tulee kuluttaja-asiamiehelle jatkuvasti ilmoituksia alennusmarkkinoinnista, jossa ei joko ilmoiteta alennusta edeltäneiden 30 päivän alinta hintaa ollenkaan tai se on kerrottu epäselvästi.

Joissain tapauksissa ilmoitettu alin hinta ei ole pitänyt paikkansa tai hinnanalennus on laskettu tavaran normaalihinnasta eikä edeltäneiden 30 päivän alimmasta hinnasta.

Kuluttaja-asiamies kertoo jo puuttuneensa eräiden yritysten puutteisiin tämän 30 päivän alimman hinnan ilmoittamisesta. Osalle lähtee pian asiasta muistutuskirje.

Alennusmerkintöjen seurantaa jatketaan tulevaisuudessakin, ja kuluttaja-asiamies aikoo jatkossakin puuttua epäkohtiin tarpeen mukaan.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa tiedotteessa, että alennusmerkinnät pitää korjata heti kuntoon, jos ne eivät vielä ole. Hän muistuttaa, että firmoilla on velvollisuus tuntea niitä koskeva lainsäädäntö ja noudattaa sitä.

– Kahden vuoden jälkeen ei voi enää vedota tietämättömyyteen tai teknisiin haasteisiin, hän sanoo.

"Vuoden 2023 alusta alkaen alennusmarkkinoinnissa on pitänyt ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on myyty 30 päivän aikana ennen alennusta. Alin hinta pitää ilmoittaa niin printti- ja verkkomainoksissa kuin TV- ja radiomainoksissa. Tieto on esitettävä selkeästi ymmärrettävästi."

Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto