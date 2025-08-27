Kuluttaja-asiamies älähti Elisalle

Elisan laajakaistan irtisanominen on tehty luvattoman hankalaksi, sanoo kuluttaja-asiamies.

Kuluttaja-asiamies kertoo havainneensa Elisan irtisanomiskäytännöissä useita ongelmia. Elisa oli muun muassa poistanut sähköisen irtisanomiskanavan OmaElisassa käytöstä, eikä Elisan nettivisuilla ollut helposti löydettävissä muitakaan keinoja irtisanoa laajakaistapalvelu netin kautta, esimerkiksi sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Elisa ei myöskään ohjeistanut asiakkaita riittävästi kirjallisen irtisanomisen tekemisessä, ja monille syntyi sellainen kuva, että irtisanominen onnistuu ainoastaan soittamalla tai myymälässä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto muistuttaa, että toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen on yksi kuluttajan keskeisimmistä oikeuksista.

Laajakaistapalvelut kuuluvat niin sanottuihin välttämättömyyspalveluihin, joiden kohdalla on erityisen tärkeää, että kuluttajat voivat irtisanoa sopimuksensa ja halutessaan vaihtaa palvelun tarjoajaa vaivattomasti.

– Laajakaista pitää voida irtisanoa sekä sähköisesti että puhelimitse, jotta erilaiset kuluttajaryhmät pystyvät käyttämään oikeuksiaan sujuvasti. Irtisanomisen pitää olla yhtä helppoa kuin sopimuksen tekeminen ja sen on onnistuttava vähintään niissä kanavissa, joissa sopimus on mahdollista solmia, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Markkinointia jopa irtisanomispuhelun aikana

Toinen kuluttaja-asiamiehen havaitsema ongelma oli kyseenalainen toiminta, kun kuluttaja yritti irtisanoa palveluja puhelimitse.

Kuluttajien yhteydenottojen ja Elisan toimittamien puheluäänitteiden perusteella kuluttajiin oli kohdistettu markkinointia irtisanomispuhelunkin aikana. Lisäksi irtisanomisen syytä oli tiedusteltu tai jopa kyseenalaistettu.

Kuluttaja-asiamies painottaa, että irtisanomispuhelun aikana kuluttajan irtisanomistahto on asetettava etusijalle.

– Kun kuluttaja soittaa irtisanoakseen palvelun, hänen päätöstään ei saa kyseenalaistaa. Kuluttajalle pitää olla täysin vapaaehtoista kertoa irtisanomisen syystä tai antaa yritykselle palautetta. Palveluita saa ryhtyä markkinoimaan vain, jos on saanut siihen kuluttajalta irtisanomispuhelun aikana luvan, painottaa Väänänen.

Irtisanomisen hankaloittaminen on yleistyvä ilmiö, joka aiheuttaa kuluttajille yhä enemmän ongelmia useilla eri toimialoilla. Kuluttaja-asiamies kertoo lisänneensä irtisanomiskäytäntöihin liittyvää valvontaa ja ohjeistusta.

– Yritykset haluavat tietysti pitää asiakkaistaan kiinni, mutta irtisanomisen vaikeuttaminen on yksiselitteisesti väärä keino. Kuluttajaa ei saa estää käyttämästä oikeuksiaan, muistutti kuluttaja-asiamies Väänänen viime huhtikuussa.

Puhelinasioinnin lisähintoihin puututtiin

Markkinaoikeus linjasi kesäkuussa, että soitot Telian sopimusasiointinumeroon olivat liian kalliita. Päätöksestä tiedotti tuolloin myös Kuluttaja- ja kilpailuvirasto.

Päätöksen mukaan puhelinasioinnissa ei saa käyttää numeroa, johon soittamisesta veloitetaan suurempia kuluja kuin kuluttajan liittymäsopimuksen mukaisesta puhelusta tavalliseen maantieteelliseen kiinteän puhelinverkon tai matkapuhelinverkon numeroon.

Kuluttaja-asiamies kertoi odottavansa, että muutkin yritykset sopeuttavat toimintansa oma-aloitteisesti vastaamaan päätöstä viimeistään päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

– Vihdoin saimme vahvistuksen sille, että kuluttajan pitää voida asioida puhelimitse ilman lisäkuluja sopimustaan tai tehtyä kauppaa koskevassa asiassa. Tämä on keskeistä kuluttajan oikeuksiin pääsyn kannalta, ja on tärkeää, että asiaan on nyt saatu selvyys tuomioistuinratkaisulla, lausui tuolloin kuluttaja-asiamies Väänänen.