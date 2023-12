Pienituloiset eläkeläiset maksoivat sähköstä lähes 5 000 euroa vuodessa – Kuluttajariitalautakunnan mukaan liikaa

Kuluttajariitalautakunnan mukaan 27,25 sentin hinta sähköenergiasta kilowattitunnilta määräaikaisessa sähkösopimuksessa oli liikaa. Lautakunta otti sopimuksen hintaan kantaa tapauskohtaisesti.



Lautakunta tiedotteessaan, että kuluttajat solmivat vuoden 2022 syksyllä määräaikaisen sähkösopimuksen KSS Energian kanssa. Sopimuksessa sähköenergian hinta on 27,25 senttiä kilowattitunnilta ja perusmaksu on 2,50 euroa kuukaudessa.



Sopimuksen teon jälkeen määräaikaisten sopimusten hinnat laskivat voimakkaasti. Kuluttajat vaativat tekemänsä määräaikaisen sopimuksen hinnan kohtuullistamista. He perustelivat vaatimustaan sillä, että he olivat pienituloisia eläkeläisiä.



Kuluttajat asuvat omakotitalossa, jossa on suora sähkölämmitys ja heidän sähköenergiasta maksamansa summa vuodessa oli lähes 5 000 euroa. He olivat saaneet lakisääteistä sähköhyvitystä yhteensä 533,67 euroa.