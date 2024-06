Huomioi nämä asiat, kun kuljetat pyörää henkilöautolla: "Valitettavan usein näkee..."

Kuljetusteline katolla

Vetokoukkuun asennettavat, edulliset "saksimalliset" telineet

Lisäksi pyörän sitominen telineeseen on monesti haasteellista niin, että pyörä olisi tukevasti kiinni. Valitettavan usein näkee kuljetettavan pyöriä tällaisissa telineissä jopa kokonaan ilman sidontaa, mikä on äärettömän vaarallista muiden tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta – ja juuri siksi kiellettyä.

Laadukas teline omilla valoilla ja rekisterikilvellä

Itse käytän pyörän kuljettamiseen vetokoukkuun kiinnitettävää telinettä, jossa on oma rekisterikilpi ja takavalot sekä -vilkut. Pyörät tulevat siinä tukevasti kiinni telineeseen, riittävän etäälle autosta. Telineessä on kiinteänä kaikki tarvittavat kiinnityshihnat ja tangot. Teline on lukittavissa autoon ja pyörät telineeseen. Myös takaluukun avaaminen onnistuu, vaikka telineessä olisikin pyörä/pyöriä. Tämä on kaikin puolin turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu. Kyseistä telinetyyppiä löytyy eri valmistajien mallistoista.