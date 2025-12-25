Monet ukrainalaiset sotilaat viettävät neljättä joulua rintamalla.
Jossain päin Harkovaa ukrainalaiset sotilaat valmistelevat joulupöytää. Pieni kuusi on koristeltuna huoneen nurkassa, ja pari koristetta on löytänyt tiensä myös pöydälle.
Jouluruokaa on katettu pöytään ja aseet on laitettu sivuun, kun joukko sotilaita asettuu pöydän ympärille jouluaterialle.
Venäjä ei suostunut jouluksi aselepoon, joten harva pääsee kotiin juhlimaan perheen kanssa.
Videopuhelu kotiin
Monelle sotilaalle, tämä joulu on jo neljäs poissa kotoa. Niin myös ”Sanychille”, joka ei halua kertoa uutistoimisto Reutersin haastattelussa oikeaa nimeään.
Hän sai jouluaattona videopuheluyhteyden perheeseensä, joka istui kynttilänvalossa kotonaan. Heidän kaupungissaan oli sähkökatko.
Maksym-poika ilmeili isälleen puhelimen ruudulla, ja isää nauratti. Voit katsoa osan puhelusta artikkelin alussa olevalta videolta.