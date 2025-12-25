Liiketoiminta ja kehitys

Maksym -poika ilmeili isälleen puhelimen ruudulla, ja isää nauratti. Voit katsoa osan puhelusta artikkelin alussa olevalta videolta.

Hän sai jouluaattona videopuheluyhteyden perheeseensä, joka istui kynttilänvalossa kotonaan. Heidän kaupungissaan oli sähkökatko.

Monelle sotilaalle, tämä joulu on jo neljäs poissa kotoa. Niin myös ” Sanychille ”, joka ei halua kertoa uutistoimisto Reutersin haastattelussa oikeaa nimeään.

Venäjä ei suostunut jouluksi aselepoon, joten harva pääsee kotiin juhlimaan perheen kanssa.

Jouluruokaa on katettu pöytään ja aseet on laitettu sivuun, kun joukko sotilaita asettuu pöydän ympärille jouluaterialle.

Jossain päin Harkovaa ukrainalaiset sotilaat valmistelevat joulupöytää. Pieni kuusi on koristeltuna huoneen nurkassa, ja pari koristetta on löytänyt tiensä myös pöydälle.

Ukrainalainen sotilas "Sanych" soitti videopuhelun pojalleen ja vaimolleen jouluaattona.

Aseita, joulukoristeita ja koti-ikävää – tällainen on sotilaiden joulu Ukrainan Harkovassa

– Olen syönyt joulupäivällisiä lapsesta asti. Minulle tämä juhla on aina merkinnyt perheen kokoontumista yhteen, Sanych kertoo puhelun jälkeen.

Toive rauhasta

Presidentti Zelenskyi kertoi jouluaattona, että Yhdysvallat toimitti Venäjälle Ukrainan ja Yhdysvaltojen uuden 20-kohtaisen rauhansuunnitelman. Rauhansuunnitelmaan on kirjattu muun muassa "artikla 5. kaltaiset turvatakuut" ja Ukrainan mahdollinen tuleva EU-jäsenyys.

Ukraina ja Yhdysvallat ovat kuitenkin yhä kahdesta kohdasta, mukaan lukien alueluovutuksista, eri mieltä.

Kremlin mukaan Venäjä määrittelee nyt kantansa ja jatkaa yhteydenpitoa hyvin pian. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov painotti, ettei Venäjä kommentoi median välityksellä rauhansopimuksen luonnoksia.