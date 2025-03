Ari Lahdelta tymäkkä summaus Huuhkajien MM-karsintaotteista – "Sanotaan se suoraan"

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti uskoo vakaasti Huuhkajien uuden päävalmentajan Jacob Friisin aloittamaan prosessiin.

Huuhkajien MM-karsinnat käynnistyivät kaksijakoisesti. Ensimmäisessä pelissä joukkue pelasi surkeasti, mutta nappasi siitä huolimatta tärkeät kolme pistettä mukaansa. Maanantaina Huuhkajat paransi peliesitystään rutkasti, mutta tuloksena tahmea 2–2-tasapeli.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti oli tuloksesta huolimatta tyytyväinen näkemäänsä.

– Tietenkin tulos oli pettymys – sanotaan se suoraan. Kolmea pistettä tultiin hakemaan, mutta ei saatu sitä. Peli oli erittäin paljon parempaa kuin Maltalla. Siihen olen erittäin tyytyväinen. Olen tosi iloinen joukkueen puolesta, että ryhtiliike on tehty ja peli näytti välillä oikein hyvältä, Lahti kommentoi MTV Urheilulle.

Maaliskuun MM-karsintaottelut olivat Huuhkajille ensimmäiset uuden päävalmentajan Jacob Friisin alaisuudessa. Lyhyt valmistautuminen näkyi vielä Huuhkajien otteissa, mutta maajoukkueikkunan aikana tanskalaisluotsin ideologia on kerännyt kehuja pelaajilta.

Lahti ei lähde lyttäämään Friisiä, vaikka Suomen MM-haaveet kokivatkin jo avausikkunassa kovan kolauksen.

– Kyllä siinä uutta virtaa ja varmasti uusia ajatuksiakin on tullut. Jacobin puolustukseksi pitää sanoa, että uusien ajatusten vieminen joukkueen pelitapaan kestää aikansa. Ehkä me vähän näimme sitä uutta tässä pelissä. Malta-pelissä sitä ei vielä hirveän paljon nähty. Annetaan miehelle aikaa ja katsotaan, mitä sitten saadaan aikaan, Lahti rauhoittelee.

MM-karsintojen lohkovoittajat etenevät suoraan MM-kisoihin. Lohkokakkoset puolestaan pelaavat vielä kisapaikasta jatkokarsinnoissa, joissa jaettavana on vielä neljä kisapaikkaa.

Suomen kannalta kahden parhaan joukkoon pääsy koki Liettua-tasapelin myötä kovan kolauksen, sillä Puola ja Hollanti ovat Suomen karsintalohkon suurimmat ennakkosuosikit, jotka tuskin menettävät pisteitä Latviaa ja Puolaa vastaan.

Suomi kohtaa kesäkuun karsintaikkunassa Hollannin ja Puolan kotikentällään. Varsinkin Puola-ottelu on MM-kisapaikan kannalta äärimmäisen tärkeä.

– Ei vielä mitään ole menetetty. Päävastustaja MM-paikkaa ajatellen on varmasti Puola. Meillä on kaksi matsia Puolaa vastaan pelaamatta. Varmasti kesäkuun Puola-peli on siinä mielessä tosi tärkeä. Jos siitä pisteet saadaan, olemme taistossa mukana täysin rinnoin, Lahti sanoo.

6:09 Huuhkajien MM-haaveet kokivat heti kovan kolauksen – "Iso pettymys"