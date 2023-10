Huuhkajien pelaajatilanne puhuttaa – valmennukselta suora viesti tulevasta: "He raivaavat sen tien"

– Parhaalla mahdollisella, totta kai. Se on todennäköisesti meidän viimeinen mahdollisuutemme saada pelaajat yhteen ennen maaliskuuta. Haluamme koko ajan kehittää omaa toimintaa, niin kyllähän me siihen tarvitsemme meidän parhaat pelaajat, Nurmela painottaa.

– Sitten kun he ovat valmiita Huuhkajiin, he raivaavat sen tien niin kuin esimerkiksi Oliver Antman, Daniel Håkans ja Matti Peltola ovat tehneet. Tämä on se tie, jota tullaan Huuhkajiin, mutta on varmasti pelaajia, jotka ovat erittäin mielenkiintoisia esimerkiksi alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa, Nurmela sanoo.