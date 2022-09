Huuhkajat-luotsi Markku Kanerva käänsi nopeasti katseet EM-karsintoihin – "Meillä on tietyt kehityskohteet"

Siitäkin huolimatta päävalmentaja Kanerva on tyytyväinen Kansojen liigan antiin.

– Kyllä se kakkossija on mielestäni kelpo suoritus. Tavoittelimme lohkovoittoa ja nousua A-liigaan. Siihen ei päästy, mutta tässä viimeisessä rupeamassa päästiin tavoitteeseen. Siihen täytyy olla tyytyväinen, Kanerva summaa MTV Urheilulle.

– Olen tyytyväinen. Täytyy huomioida, kuinka paljon tässä on tapahtunut näiden kuuden pelin aikana. 30 pelaajaa on käynyt kentällä ja olemme saaneet paljon hyvää informaatiota. Hyviä näyttöjä tietyiltä pelaajilta. Tästä on hyvä jatkaa EM-karsintoihin. Tiedämme, miten tietyt pelaajat pystyvät tässä ympäristössä toimimaan, Kanerva jatkaa.