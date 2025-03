Joel Pohjanpalolta painavaa kritiikkiä Huuhkajille – "Ei pitäisi missään nimessä tapahtua"

Huuhkajien tähtihyökkääjä Joel Pohjanpalo oli tasapeliin päättyneen Liettua-pelin jälkeen kriittinen, vaikkakin löysi joukkueensa pelistä myös paljon hyvää.

Huuhkajat koki maanantaina MM-karsinnoissa ison pettymyksen, kun se joutui tyytymään Liettuan vieraana 2–2-tasapeliin.

Suomi sai otteluun mahtavan alun ja karkasikin nopeasti kahden maalin karkumatkalle. Pelin edetessä isäntäjoukkue Liettua nousi kuitenkin tasoihin.

Liettua nousi maalin päähän hieman ennen taukoa. Suomalaispelaajat jäivät vaatimaan vapaapotkua, ja jatkotilanteesta Armandas Kucys tykitti pallon maaliin. Pohjanpalo kritisoi omiensa pelaamista kavennusmaaliin johtaneessa tilanteessa.

– Ensimmäisessä maalissa pallo olisi pitänyt laittaa sieltä kulmasta niin sanotusti Kanadaan. Oli virhe tai ei, niin siltikään ei saa lopettaa pelaamista. Sitä ei ikinä tiedä, miten tuomarit sen asian päättävät. Annoimme turhan motivaatiobuustin Liettualle, Pohjanpalo toteaa.

Pohjanpalo löysi kritisoitavaa myös Suomen toisesta takaiskusta.

– Tulimme vähän huonosti alas siinä vastahyökkäyksessä. Totta kai pitää sanoa, että huikea laukaus kaverilta. Sitä ei voi kieltää, mutta se, miten hän siihen laukaukseen pääsi, ei pitäisi missään nimessä tapahtua.

Pohjanpalo korostaa, että syy pettymyksen aiheuttaneeseen tulokseen löytyy peilistä, ei niinkään pelitavasta.

– Ongelmat eivät liittyneet millään tavalla pelitapaamme. Ne olivat ihan täysin futiksellisia ongelmia. Ollaan naiiveja tilanteissa, joissa ei saisi olla naiiveja. Lopetetaan pelaaminen, kun ei saisi lopettaa pelaamista, eikä juosta alas, kun pitäisi juosta alas. Ne ovat asioita, joilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuka istuu päävalmentajana tai ketkä ovat kentällä. Ne pitää vain tehdä paremmin.

Tasapelistä huolimatta Huuhkajien peli päävalmentaja Jacob Friisin alaisuudessa otti aimoharppauksen eteenpäin 1–0-voittoon päättyneestä Malta-ottelusta. Vaikka Suomen peliesitys oli kokonaisuudessaan melko hyvä, jää ottelusta silti karvas jälkimaku suuhun, sillä tasapeli on valtava kolaus Suomen MM-haaveille.

– Esitys kokonaisuudessaan, jos jätetään katsomatta tulosta, oli paljon parempi ja paljon enemmän sitä, mitä haluamme. Kuitenkin pelaamme MM-kisapaikasta ja tulos on se, mikä ratkaisee. Tiedämme, että nämä ovat niitä vastustajia, jotka meidän täytyy kaataa. Se on ihan täysi fakta. Kahden pisteen menetys tietenkin riipaisee, ja meidän täytyy oppia tästä. Pettymys on iso ja se menee meidän omaan piikkiimme, Pohjanpalo sanoo.

Huuhkajien MM-karsinnat jatkuvat kesäkuussa, kun Hollanti ja Puola saapuvat Suomen vieraaksi Olympiastadionille.

