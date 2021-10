Apotti aiheuttaa HUSin hoitajille ylimääräistä vaivaa kellojen siirtyessä talviaikaan – järjestelmä aikatauluttaa potilaiden lääkkeet väärin

Vastikään käyttöön tullut, satoja miljoonia euroja maksanut uusi Apotti-järjestelmä on jälleen esillä erikoisessa valossa.

MTV Uutisten tietojen mukaan ensi viikonloppuna tapahtuva talviaikaan siirtyminen aiheuttaa järjestelmän käyttäjille ylimääräistä työtä. HUSin piirissä asiaan on varauduttu, ja mahdollisista ongelmista on ohjeistettu työntekijöitä monisivuisella ohjepaketilla, joissa mahdollisia ongelmatilanteita on avattu.