Uusi tietojärjestelmä raivostuttaa Peijaksen sairaalassa: "Me ollaan enemmän tekemisissä tietokoneen kuin potilaan kanssa"

– Se ei ole samanlaista se työnteko enää. Siihen menee enemmän aikaa. Meillä on tietysti jonot kasvaneet, mutta myöskin ihmiset väsyvät enemmän ja yhden ja saman potilaan hoitamiseen menee enemmän aikaa kuin aikaisemmin, kertoo lääkärien luottamusmies Eeva-Liisa Nieminen.

Poliklinikkakäyntimäärät vähentyneet

Peijaksen poliklinikkakäyntimäärissä on HUS:n tilastoissa nähtävissä tuhansien käyntien vähentyminen Apotin jälkeen. Kun katsoo Peijaksen sisätautien, kirurgian ja akuutin poliklinikkakäyntimääriä, ne olivat vuonna 2019 vajaat 7000 käyntiä vähemmän kuin kaksi vuotta aiemmin.

"Alku oli katastrofaalinen"

Vaikka kehitystyötä on tehty, henkilöstön keskuudessa tyytymättömyyttä riittää.

– Tuntuu, että me olemme enemmän tekemisissä sen tietokoneen kanssa kuin potilaan kanssa, luottamusmies jatkaa.

"Potilasturvallisuus parantunut"

Mäkijärven mukaan Apotti-haasteita kuitenkin yhä on.

– Kyllä edelleen haasteita on lääkitysosion suhteen, vaikka toisaalta on pystytty varmentamaan se, että lääkitysvirheet ovat vähentyneet, joten potilasturvallisuus siltä osin on parantunut.