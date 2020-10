Potilastietojärjestelmä Apotin massiivinen laajennus saa henkilöstöltä kritiikkiä: "Toivottavasti pelot ovat turhia ja meillä on hyvä järjestelmä"

– Tämä ei ole ensimmäinen käyttöönotto HUS:ssa – meillä on jo kaksi aikaisempaa tehtynä. Aikaisemmista on paljon opittu ja me olemme varustautuneet tähän kolmanteen käyttöönotto hyvin huolella - koulutuksilla ja toiminnan järjestelyillä ja tukihenkilöillä, toteaa HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

HUS:n johdossa uskotaan Apotin tuovan säästöjä

Pääluottamusmies koulutuksesta: "Tunne jäi, että aika vähän siitä itse asiassa muistaa"

Henkilöstön keskuudessa koetaan, että puolentoista päivän koulutus on aivan liian vähän.



– Koulutus oli suunniteltu kolmipäiväiseksi ja kun kolmen päivän koulutus supistetaan puoleentoista päivään. Tunne jäi, että aika vähän siitä itse asiassa muistaa. Kyllä tuon koulutuksen jälkeen tuntuu, että aika paljon jää käytännön opettelemiseen, kertoo HUS:ssa työskentelvä apulaisylilääkäri, pääluottamusmies Risto Avela.



HUS:n johdossa lyhykäistä perehdytystä kommentoidaan sanomalla, että hoitojonot ovat nyt niin pitkät, että ensisijaisesti on ajateltava potilaita. Mutta parantaako henkilökunnan vajavainen perehdytys potilaiden asemaa? Ylipäätänsä Apotti on syksyn kuuma peruna, sillä järjestelmän aiemmat käyttöönotot ovat aiheuttaneet hitautta ja päänvaivaa.



– Eniten työtä on aiheuttanut lääkeosio eli reseptilääkkeiden kirjaaminen järjestelmään, joka on edelleenkin aikaavievää. Tämän lisäksi potilaan siirtyminen toimintayksiköstä toiseen vaatii enemmän kirjaamista kuin aikaisemmin ja sitten siellä on lukuisa määrä pienempiä asioita, joita on jouduttu opettelemaan ja vähän ohjelmaakin korjaamaan, Mäkijärvi toteaa.