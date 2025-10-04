Husin hankinnoissa on otettu käyttöön sähköinen huutokauppa ja se on tuonut mukanaan 15 prosentin säästöt laadusta tinkimättä.

Mallissa kilpailutukseen osallistujat näkevät reaaliaikaisesti sijoituksensa ja sitä kautta halutessaan pystyvät parantamaan sijoitustaan tarjoamalla alempaa hintaa. Asiantuntijan mukaan säästöpotentiaali julkissektorilla liikkuu sadoissa miljoonissa euroissa.



Sähköisessä huutokaupassa se voittaa, joka tarjoaa halvimman hinnan hankkijan määrittelemällä riittävällä laatutasolla.

– Tämä on hyvä tapa laittaa tarjoajat kilpailemaan keskenään hinnalla. Tämä ei tarkoita sitä, että laadusta tingittäisiin. Me voidaan laatu määritellä itse tai suorittaa ensin laadun arviointi ja sen jälkeen käydään hintakilpailu toimittajien kesken, toteaa HUSin hankintajohtaja Timo Martelius.

– Hintakilpailun aikana tarjoajat itse näkevät oman sijoituksensa reaaliaikaisesti. Omaa hintatarjoustaan voi parantaa ja parantaa sijoitustaan.



Hintoja huudetaan siis alaspäin.

– Eihän tämä tarjoajan lemppari ole, koska tämä vaikuttaa todennäköisesti oman tarjouskatteen pienenemiseen.

Kovin kilpailu käydään viimeisillä hetkillä ennen kellonlyömää, niin kuin kunnon huutokaupassa kuuluukin.

Huutokaupan käyttö laajenee

Malli on Husissa käytössä haavahoidon tarvikkeissa ja silmälääkäripalvelujen hankinnoissa. Nyt sitä laajennetaan.



– Me olemme tunnistaneet tänä vuonna esimerkiksi elintarvikkeet, it-laitteet ja näytteenoton tarvikkeet, jotka soveltuisivat hyvin tähän sähköiseen huutokauppaan.



Husissa arvioidaan, että sähköinen huutokauppa voi tuoda mukanaan miljoonien ja parhaimmillaan jopa kymmenien miljoonien vuosittaiset säästöt.

"On yllättävänkin yleistä että kilpailutuksiin osallistuu vain yksi yritys"

PTCServicen Jussi Pyykkösen mukaan koko julkissektorilla sähköisen huutokaupan säästöpotentiaali liikkuu sadoissa miljoonissa.

Huutokaupan arvioidaan ylipäätänsä lisäävän kilpailun määrää.



– On yllättävänkin yleistä että kilpailutuksiin osallistuu vain yksi yritys. On vähän niin kuin tapana, että hankinnan kohteen kuvaukset kirjoitetaan sellaisella tavalla, että vain yksi yritys pystyy siihen jättämään tarjouksen, mikä on sitten tietenkin hintoja nostattava tilanne, toteaa vanhempi asiantuntija Pyykkönen.

Asiaan on herätty

Mallin tarkoituksena on käyttää veronmaksajien eurot nykyistä paremmin eli niin että tuotteista ei makseta liikaa. Näin olisi voinut toimia jo pitkään, mutta miksi tähän herätään vasta nyt?



– Ollaanko oltu liian kilttejä ostajia? pohtii Martelius?

– Ja taloustilannekin on ollut toinen eli ei ole ollut pakko käyttää tällaista hankintamenettelyä. Usein pakko on paras konsultti tässäkin tilanteessa, summaa hankintajohtaja.

