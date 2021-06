Satojen miljoonien investointi Apotti sai murska-arviot lääkäreiltä: "Pitää katsoa peiliin"

– Ehkä merkittävin tekijä on se, että Apotti on näistä vertailtavista järjestelmistä uusin.

"Potilasturvallisuus edellä on menty"

Lääkäriliitto pitää Apottia koskevia tuloksia huolestuttavina erityisesti potilasturvallisuuden näkökulmasta. Esimerkki tuloksista: Kaksi kolmasta vastaajasta oli sitä mieltä, että Apotti-järjestelmän virheellinen toiminta on aiheuttanut tai ollut lähellä aiheuttaa vakavan haittatapahtuman potilaalle, kun vertailun voittajan, muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla käytössä olevan Eskon, kohdalla luku oli 4 prosenttia.

– Ohjeena asiakkailtamme käyttöönottojen yhteydessä on ollut kolme asiaa: potilasturvallisuus, potilasturvallisuus ja potilasturvallisuus. Eli kyllä potilasturvallisuus edellä on kokoajan menty.

– HUS on kertonut muun muassa lääkitysturvallisuudesta. Siitä on ihan lukuja olemassa. Lääkitysturvallisuus on parantunut Apotin myötä.