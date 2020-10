Apotin toimitusjohtaja puolustaa pian Meilahden sairaalaan saapuvaa potilastietojärjestelmää: ”Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen on tehty tosi paljon”

Myös potilaan siirtyminen toimintayksiköstä toiseen vaatii aiempaa enemmän kirjaamista. HUS:n henkilökunta on puolestaan ilmaissut huolensa siitä, että kolmipäiväiseksi suunniteltu perehdytys järjestelmän käyttöön on nyt supistettu puoleentoista päivään. Päätöstä on perusteltu hoitojonojen pituudella.

Vanhat ja uudet järjestelmät rinnakkain ovat sekoittaneet pakkaa

– Nyt esimerkiksi HUS on ollut tilanteessa, jossa käytössä on ollut sekä vanha että uusi järjestelmä osittain, koska reunasairaalat ja Peijas ovat jo siirtyneet Apottiin.

Välimäen mukaan kaikkien siirtyminen samanaikaisesti Apottiin ei ollut mahdollista, vaan vaiheittainen siirtymä oli välttämätön. Toisaalta aiemmista siirtymistä on saatu kokemusta, joka on hyödyksi Meilahden käyttöönotossa.

Potilasmääriä on pienennettävä hetkellisesti

– Totta kai jännittää. Tämä on todella vakava bisnes, ja potilasturvallisuus on meille tärkeää. Mutta järjestelmällä on jo melkein 20 000 käyttäjää, ja teknisesti se on pyörinyt hyvin. Käytettävyyttä ja sellaista joudutaan toki vielä parantamaan, mutta siinä mielessä on aika huojentunut olo, että jo tuhannet lääkärit ja tuhannet hoitajat ovat jo Apottia käyttäneet. Siinä mielessä aika rauhallisin mielin mennään, Hannu Välimäki kuvailee.