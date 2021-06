Lääkärit: Apotin virheellinen toiminta on aiheuttanut tai ollut lähellä aiheuttaa vakavaa haittaa potilaalle

Lääkäriliitto pitää kuitenkin Apottia koskevia tuloksia huolestuttavina erityisesti potilasturvallisuuden näkökulmasta. Esimerkki tuloksista: Kaksi kolmasta vastaajasta oli sitä mieltä, että Apotti-järjestelmän virheellinen toiminta on aiheuttanut tai ollut lähellä aiheuttaa vakavan haittatapahtuman potilaalle, kun vertailun voittajan, muun muassa Pohjois-Pohjanmaalla käytössä olevan Eskon, kohdalla luku oli 4 prosenttia.

– Kun on iso järjestelmä, niin siinä on sellaisia kuoppia, joihin vahingossa voi upota ja hukkua eikä oikein tiedä, miten pitäisi edetä, kommentoi HUS:n pääluottamusmies Risto Avela.

Koneen näpertelyyn menevä aika pois hoidosta

Apotin slogan on aikaa ihmisille. Monen käyttäjän mielestä siitä ollaan toistaiseksi kaukana.

– Luonnollisesti se aika, mikä menee koneen näpyttelyyn, on pois potilaan hoidosta. Aika moni lääkäri on tälläkin hetkellä sitä mieltä, että se vanha Uranus voisi olla parempi kuin tämä Apotti, mutta joskus tuntuu, että kun pistetään paljon rahaa jonkun järjestelmän kehittämiseen, niin sitten ajetaan eteenpäin vaan - ajatellaan niin, että mennään tällä, kun tähän on jo pantu näin paljon rahaa.