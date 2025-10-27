MTV Urheilu uutisoi viime viikolla väännöstä sarjajärjestelmäuudistuksen kulisseissa . Yhteistä näkemystä ei ole löytynyt, muutokset ovat vastatuulessa ja riski sille, että SM-liiga hajoaa, on kasvussa. Tapparan, HIFK:n ja TPS:n johtaman ryhmittymän uskotaan suunnitelleen jopa omaa sarjaansa.

– Ainoa, mitä minä toivon yleisesti ottaen, on että kilpailusta pidetään huoli. Ja toivottavasti sellainen yhteistyö ja yhteisöllisyys näkyy myös siellä keskusteluissa, koska ilman sitä Suomi-kiekon on vaikea menestyä. Minä uskon enemmän siihen, että löytyy yhteistyötä. Se auttaa, Pennanen linjasi.