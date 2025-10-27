Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen uskoo ja toivoo, että jääkiekon SM-liigan sarjajärjestelmän ympärillä pyörivässä kohussa löytyy lopulta Suomi-kiekon tarvitsemaa yhteistyötä.
MTV Urheilu uutisoi viime viikolla väännöstä sarjajärjestelmäuudistuksen kulisseissa. Yhteistä näkemystä ei ole löytynyt, muutokset ovat vastatuulessa ja riski sille, että SM-liiga hajoaa, on kasvussa. Tapparan, HIFK:n ja TPS:n johtaman ryhmittymän uskotaan suunnitelleen jopa omaa sarjaansa.
Pennanen, joka on Leijonien päävalmentajana iso mielipidevaikuttaja Suomi-kiekossa, kommentoi aihetta MTV Urheilulle maajoukkueiden lehdistötilaisuudessa maanantaina.
– Sarjajärjestelmiin ja Liigan asioihin, en tiedä niistä niin paljon, että voisin ottaa niihin spesifisti kantaa.