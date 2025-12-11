Jussi Tapion avauspeli Sportin päävalmentajana oli vaasalaisittain karu.
Sportin apuvalmentajana tällä kaudella toimineesta Jussi Tapiosta tuli vaasalaisseuran kauden kolmas päävalmentaja, kun Doug Shedden lähti. Jääkiekon SM-liigan jumboksi valahtanut Sport pelasi ensimmäisen ottelunsa Tapion pääkoutsaamana tänään torstaina.
Kuonoon tuli. Pelicans vei Vaasasta pisteet maalein 4–0.
Peli lähti vaasalaisittain karuille jengoille avauserässä, kun Sportin kultakypärä Sebastian Stålbergin syöttö napsahti vaasalaisten puolustusalueella Pelicansin kultakypärä Elias Vilénille.
Vilén kiitti ja sihtasi kiekon etukulmasta pömpeliin ajassa 15.38.
Vain puolitoista minuuttia myöhemmin Aaro Chrons tärisytti yläpeltiä ja lahtelaisjohto tukevoitui.
Pelicansille osuivat vielä toisessa erässä ylivoimalla kihauttanut Michal Jordan sekä loppulukemat päätöserässä naulannut Oskars Batna.
Pelicansin tähtimaalivahti Patrik Bartosak oli jättänyt alkulämmittelyn kesken, ja tolppien väliin pääsi Zachary Emond. Kanadalainen koppaili ensimmäisen nollapelinsä SM-liigassa 21 torjunnalla.
