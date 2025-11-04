Uransa viime kauteen päättäneen Marko Anttilan mielestä on selvää, että SM-liigan nykyinen sarjamalli on laitettava uuteen uskoon. Anttila peräänkuuluttaa MTV Urheilun haastattelussa malttia ja työrauhaa päätöksentekoon.

SM-liiga on suuren murroksen kynnyksellä. Liiga esittää marraskuun lopun yhtiökokouksessa sarjamallin muutosta kahden vaihtoehdon keinoin. Kaksiportaisessa mallissa olisi jatkossa joko 12+10 tai 14+10 joukkuetta.

Leijonien monivuotinen kapteeni ja SM-liigakonkari Marko Anttila paaluttaa muutosten puolesta yli 600 liigapelin kokemuksella.

– Hienoa, että asialle ollaan tekemässä jotain. Uudistusta tarvitaan. Luotan kyllä työryhmiin. Annan heille työrauhan, koska se on niin iso asia ja koskee koko suomalaista jääkiekkoa. Toivon, että uudistus tehdään huolella. Ulkoinen paine on kova, että saataisiin päätöksiä ja lisätietoa, Anttila sanoo MTV Urheilulle.

– Jotain sille täytyy tehdä, se on ihan selvää, Anttila jatkaa.

Liiga on siis nyt suuntaamassa kohti joukkuemäärän supistamista. Anttila pitää pelipaikkojen karsimista hyvänä liigan tulevaisuuden kannalta.

– Kilpailu saataisiin kovemmaksi ja urheilu keskiöön, hän tiivistää.

Kun SM-liiga ja osakasseurat puuhaavat remonttia, on paikalla samaan aikaan myös toinen myllerrystä suunnitteleva taho. Ex-Tappara-pomo Heikki Penttilän Causabon Oy on käynnistänyt selvitystyön kilpailevan jääkiekkosarjan perustamisesta. MTV Urheilun tietojen mukaan hanketta edistävät etenkin suurseurat Tappara, TPS ja HIFK.

– Toivon kärsivällisyyttä ihmisiltä. Se, että vaikka välttämättä kaikkea ei sanota julkisuuteen, niin se ei tarkoita, etteikö asioita suunniteltaisi. Jos tänään sanotaan, että tulee kolmen joukkueen sarja, ja huomenna, että otetaankin 12, niin siinähän menisi vain porukka enemmän sekaisin, Anttila päättää.