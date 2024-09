700 SM-liigaottelun kulttihahmolta huolestuttava ulostulo: "Tätä ei kukaan suoraan sano"

SM-liiga teki muutoksen, jonka myötä Mestiksen voittajalla on mahdollisuus nousta pelaamalla pääsarjaan. Nousuun kuuluvat toki myös mittavat taloudelliset velvoitteet, kuten 2,2 miljoonan euron pintaan hinnoiteltu liigaosake.

Mestis-joukkue TUTOn pääkäskijänä toista kauttaan aloittava Jonne Virtanen ei tyydy viimeisimpään muutokseen, vaan laittaisi kotimaisen huippukiekon sarjasysteemit palasiksi. Hän on huolissaan ennen kaikkea pelaajakehityksestä. SM-liigassa pelaa Kiekko-Espoon nousun myötä 16 joukkuetta.

– Turha minun on tässä ruveta keksimään mitään korulauseita. Meidän ykkössarjassa on liikaa joukkueita, siksi se ei ole tarpeeksi tasokas. SM-liigassa on pelaajia, joiden ei kuuluisi pelata siellä. Lisäksi tarvitaan toinen kovempi sarja, Virtanen aloittaa.