SM-liigassa puuhataan valtavaa uudistusta – pelaajien kanta murskaavan yksimielinen

MTV Urheilun selvityksen mukaan SM-liigan seurajohdoissa on vihdoin tunnustettu tarpeellisuus sarjajärjestelmän perusteelliselle muutokselle. Joukkuemäärä uhkaa kasvaa entisestään, kun Kiekko-Espoo kolkuttelee jo Liigan portteja, ja Jokereita yritetään kammeta KHL-seikkailunsa jälkeisistä pohjamudista takaisin kiekkokartalle.

Voiko Liiga kasvattaa enää joukkuemääräänsä ilman, että järjestelmä mahdollistaisi tosipelejä keväällä myös sarjan tyvipäähän? Pelaajien näkemys on Teemu Ramstedtin mukaan murskaavan yksimielinen.

– Me olemme viimeksi kaksi vuotta sitten tehneet Pelaajayhdistyksen kyselyn liigapelaajille ja silloin 94 prosenttia oli sitä mieltä, että liigakarsinnat pitäisi palauttaa: urheilullisesti Liiga auki. En usko, että se näkemys on mihinkään muuttunut, kun tässä on keskustelua viime aikoinakin pelaajien kanssa käyty, Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Ramstedt kertoo.

– Mestiksen pelaajilta ei tätä asiaa ole tarkasti kysytty, mutta se mitä on käyty keskustelua viimeksi tällä viikolla yhteyspelaajien kanssa, kyllä se henki on aika vahvasti samanlainen. Haluttaisiin jonkunlaiset karsinnat näiden sarjojen väliin.

Ramstedt vahvistaa tiedon siitä, että asiasta on virinnyt viime aikoina keskustelua Suomi-kiekon kulisseissa.

– Me olemme käyneet Liigan ja Jääkiekkoliiton kanssa keskusteluja ja on Liigan kanssa myös sovittu, että Pelaajayhdistyksen johto tapaa liigahallitusta tämänkin asian tiimoilta. Tämä (sarjajärjestelmäuudistus) on yksi merkittävä asia. On ylipäätään tärkeää, että kuullaan kaikkien ääntä Suomi-kiekossa.

Ramstedt muistuttaa, että mahdollisessa uudistuksessa on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin pelkästä ylimmän sarjatason joukkuemäärästä.

– Iso kuva on se, että jos yksi palanen muutetaan järjestelmästä, niin se vaikuttaa aika paljon muuallekin. Jos Liigan ja Mestiksen näkökulmasta jokin muuttuu, se vaikuttaa aika paljon myös alle 20-vuotiaiden sarjaan. Nostaisin tähän kokonaisuuteen myös naisten liigan mukaan. Ruotsista on hyviä kokemuksia siitä, miten brändiä kasvatetaan yhdessä. Pitäisi ottaa kaikki toimijat mukaan, ja me tietysti edustamme Liigan, Mestiksen ja naisten liigan pelaajia, niin siinä mielessä me haluamme tuoda pelaajien äänen tähän pöytään mukaan, Ramstedt kuvailee.

Mikään autuaaksi tekevä asia ei ole se, että hieman pöhöttynyt Liiga saataisiin jälleen avattua ja joukkuemäärää viilattua. Ramstedt katsookin kaiholla länsinaapuriin, jossa on urheilullisesti avonaisen sarjasysteemin lisäksi monta muutakin asiaa esimerkillisellä tolalla.

– (Sarjauudistus) voi tuoda lisän ja paljon mahdollisuuksia, mutta se on pieni muutos tässä kokonaisuudessa. Kyllä meidän pitää paikalliskulttuuri ja fanikulttuuri saada paljon vahvemmaksi. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna siellä on paikallisuus paljon vahvempaa. Sitä meidän pitää kehittää yhdessä, Ramstedt paaluttaa.