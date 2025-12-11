Lahden Pelicans sai synkkiä uutisia torstaina, ennen kuin kiekko ennätti pudota jäähän Vaasan Kuparisaaressa Sportin ja Pelicansin välisessä miesten jääkiekkoliigan ottelussa. Lahtelaisten ykkösmaalivahti Patrik Bartosak jätti lämmittelyt kesken, eikä hän tullut myöskään Pelicansin penkille ottelun aikana.

– Siinä oli pientä vaivaa, mutta ei pitäisi olla mitään radikaalia, Pelicansin päävalmentaja Sami Kapanen sanoi Bartosakin tilanteesta.

Bartosak oli merkitty aloittavaksi maalivahdiksi, mutta torjuntavastuussa olikin loukkaantumisen myötä Zachary Emond. Täksi kaudeksi lahtelaisten riveihin liittyneellä kanadalaismaalivahdilla ei ole kulkenut alkukauden aikana, mutta seitsemännestä jääkiekkoliigan ottelusta tilille tarttui viimein ensimmäinen voitto.

Emond torjui torstaina Sportin vieraana 21 kertaa ja piti maalinsa puhtaana. Näin ollen avausvoiton lisäksi hän kirjautti myös ensimmäisen nollapelinsä, kun Pelicans kaatoi Sportin maalein 4–0.

– Zach oli erittäin rauhallinen ja teki hyviä torjuntoja erityisesti toisessa sekä kolmannessa erässä, kiitteli päävalmentaja Kapanen.

Vaasan Sport pelasi torstaina uudessa valmennuksessa. Seura ilmoitti, että sopimus päävalmentaja Doug Sheddenin kanssa oli purettu keskiviikkona hänen omasta aloitteestaan. Lokakuussa Sport näytti ovea . Nyt päävalmentajana toimi .