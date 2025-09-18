Auerin seksuaalirikosoikeudenkäynnissä luvassa on pitkiä päiviä.

Syyttäjän mukaan asianomistajien kuulustelutallenteiden pituus seksuaalirikosvyyhdissä on 20 tuntia. Näiden katsomiseen on varattu viisi päivää.

Auerin ja Jens Kukan puolustusasianajajat vaativat, että myös osa lasten kuulemistallenteista perheenisän, Jukka S. Lahden, murhaan liittyen käydään läpi tässä oikeudenkäynnissä. Auerin puolustusasianajaja Markku Fredman perustelee tätä sillä, että lasten kertomuksissa on yhteys molemmissa rikosvyyhdeissä.

– Esimerkkinä, että jos lapsi kertoo maanantaina, että äiti murhasi isän, ja perjantaina, että äiti raiskasi siskon, siinä on sama motiivi taustalla, Fredman perusteli oikeudelle.

Syyttäjän mukaan murhaan liittyvien kuulustelutallenteiden läpikäynti veisi merkittävästi lisää päiviä pelkästään lasten kuulemisten läpikäymisessä. Päivien määrää lisäisi se, että nykyisellään aikuistuneita lapsia kuultaisiin myös vanhoihin kuulemisiin liittyen oikeudessa.

Taustaa

Jukka S. Lahti kuoli henkirikoksen uhrina perheen kodissa Ulvilassa joulukuussa 2006.

Anneli Aueria syytettiin miehensä murhasta. Myös murhavyyhti kävi kahteen kertaan läpi käräjä- ja hovioikeusvaiheen. Auer tuomittiin miehensä murhasta molemmilla kierroksilla käräjäoikeudessa ja todettiin syyttömäksi hovioikeudessa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa on käynnissä parhaillaan valmisteluistunto seksuaalirikosvyyhtiin liittyen. Varsinaiselle pääkäsittelylle on varattu 35 istuntopäivää, johon valmisteluistunnossa kaikki käsiteltävät asiat yritetään saada mahtumaan.

Pääkäsittelyn on tarkoitus alkaa lokakuun lopulla ja sen arvioidaan kestävän helmikuulle 2026.