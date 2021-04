Anne osti koiranpennun, jonka molemmat vanhemmat olivatkin koirasusia – harrastajat pelkäävät, että susitaustaisia koiria päätyy osaamattomiin käsiin

Epäily heräsi

Pentu päätyi Annen käsistä kotiin, jossa koirasusien kasvatuksesta on kokemusta. Anne sanoo, että pennulla oli kova tuhoamisvietti ja sen koulutus olisi ollut paljon haastavampaa kuin jos koirassa olisi ollut kaukasiankoiraa, minkä koulutuksesta ja kasvatuksesta hänellä on aikaisempaa kokemusta.

Vieraslajien listalle

Vuonna 2019 koirasudet lisättiin haitallisten vieraslajien listalle, jolloin koirasusien kasvattamisesta ja myymisestä tuli osin kiellettyä. Vieraslaji-asetuksen näkökulmasta laiton koirasusi on eläin, jonka sukuhistoriassa on ensimmäisen neljän sukupolven sisällä risteytetty sutta.

Kun koiran ja suden jälkeläinen on risteytetty viidesti koiran kanssa, eläin on lain näkökulmasta kesykoira eikä vieraslaji-asetus koske sitä. Kaavio havainnollistaa, miten prosentit jakaantuvat eri sukupolvien kesken.

– Lemmikin omistajille avainkysymys on eläimen sukupuu, josta asian tulee käydä ilmi, jos kyseessä on laillisesti hankittu lemmikki. Jokaisella, joka suunnittelee tällaisen lemmikin hankkimista, on vastuu voimassa olevan vieraslajilainsäädännön noudattamisesta, ja jokaisen lemmikin omistajan pitää lisäksi tarvittaessa myös itse pystyä osoittamaan eläimen laillinen alkuperä, jotta voi pitää eläimen.

Älykkäitä ja viisaita lemmikkejä

– Ne ovat hyvin älykkäitä ja viisaita eläimiä. Koirasudet ovat todella yhden omistajan koiria, jotka leimaantuvat omistajaansa. Kouluttaminen on hyvin haastavaa, mutta jos sen jaksaa tehdä, lopputulos on palkitseva. Lemmikin ja omistajan välille syntyy hyvin erityinen suhde, Hedman kuvailee.

Suden ja koiran ominaisuudet ovat yhdistelmä, joka tekee eläimestä hyvin haastavan kasvattaa. Harrastajien mukaan on tyypillistä, että koirasusi tuhoaa tavaroita, tulee halutessaan ovista läpi ja saattaa karkailla. Niillä on usein myös eroahdistukseen liittyviä ongelmia, joka juuri saattaa johtaa tavaroiden tuhoamiseen.

Hämärää koirakauppaa

Maa- ja metsätalousministeriön Niemivuo-Lahti sanoo, että koirasusien maahantuonti Suomeen on ollut laissa kiellettyä jo vuoden 2016 alusta ja muutoinkin villieläimen (tässä tapauksessa suden) käyttö risteytykseen on Suomessa kiellettyä.

On kuitenkin runsaasti viitteitä siitä, että totuus on toisenlainen.

– Meidän pahin pelkomme on se, että koirasusia päätyy sellaisille omistajille, jotka eivät ymmärrä, miten vaarallisia ne voivat olla väärissä käsissä. Yksi loikka aidan yli ja lemmikki on voinut tappaa naapurin koiran. Minä pelkään, että joku päivä tällainen eläin hyökkää jonkun ihmisen kimppuun.

Lainvalvonnan ongelmat

Miksi viranomainen tuntuu olevan kädetön lain edessä? Laki on teoriassa selkeä, siitä viranomaiset ovat yksimielisiä. Käytännössä valvonnassa on yllättäviä ongelmia.

Entäpä geenitestit?

Juuri geenitesteistä on toivottu ratkaisua koirasusitapausten selvittämiseen. Vaikka joku tarjoaisikin tarkastajalle todistuksia omistamansa eläimen alkuperästä, on tietysti mahdollista, että vilunkipeliä esiintyy.

Myös koirasusipiireissä puhutaan paljon siitä, kuinka monta prosenttia lemmikissä on sutta. Kun koira on kertaalleen risteytetty suden kanssa ja sen jälkeen eläintä risteytetään vain koiraan, prosenttien selvittäminen on helppoa. Jos kaksi susitaustaista koiraa tekee pentuja keskenään, niiden jälkeläisten perimän susiprosentti on vaikeampaa tietää varmaksi ilman geneettistä selvitystä.